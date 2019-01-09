Переговоры США и КНР и признание изобретений сегмента FAANG кроме Apple увеличили основные индексы на +9,2%-+9,5% после кануна Рождества для католиков: S&P 500 — до 2574,41, Dow 30 — до 23787,45. Цена нефти Брент взлетела до $59,7 за баррель на уменьшении запасов в Америке (API во вторник сообщил о падении запасов на 6,1 млн баррелей в неделю). Ожидания принуждения Китая к покупке ликвидного госдолга США сыграли в пользу инверсии, уменьшая доходность 10-леток до 2,72% и сужая расстояние между 30-летками и 3-месячными векселями до 29 базисных пунктов. Пара евро/доллар карабкалась к верху диапазона 1,13-1,15 на данных по рознице в Германии и переговорах США и Китая. Цена золота подскочила с $1269 до $1282 за унцию на увеличении вменённой инфляции в 30-м горизонте с 1,6% до 1,85%.

Из отдельных секторов отметим FAANG кроме Apple, которая снизила прогноз выручки за октябрь-декабрь. Компании сектора накапливают интеллектуальную собственность.

C 25 декабря Netflix подорожал на +37% на трёх новых изобретениях. Патент № 10178074 обезопасит технологию генерации ключей шифрования для доступа к контенту. Патент № 10164941 обороняет метод оценки наличия данных в кэше для ускорения потока. Патент № 10162819 фиксирует права на перевод строк текста на языки различных приложений.

Amazon вырос на +23% благодаря защите прав на идеи для ускорения работы сайта, управления контентом и обучения «умных» вещей. Важные в интернет-торговле методы из патентов № 10169660 и № 10162672 оценивают товарно-материальные запасы по фотографиям и ускоряют работу с данными за счёт разбивки процесса на отдельные действия. Патенты № 10164787 и № 10162981 подразумевают печать контента с удалённого устройства на читалке электронных книг в качестве виртуального принтера и выборочную защиту паролем контента на работе. Патенты № 10165194 и № 10163436 защищают права на систему одновременной работы нескольких камер в зависимости от яркости и на метод обучения голосового помощника естественной речи.

Повышение спроса на интеллектуальную собственность ощущается не только в секторе FAANG. Желанием продвинуться в открытиях генной инженерии диктуется, например, недавняя покупка Celgene со стороны Bristol-Myers Squibb.

В более долгосрочной перспективе, естественно, фактор макроэкономики куда важнее борьбы за интеллектуальные права. Патентуя уже частично доступные в мире технологии, Вашингтон одновременно даёт огромный ресурс сектору FAANG и другим представителям высоких технологий и проявляет неуверенность в будущем этих компаний за пределами страны. Настоящую свинью способно подложить то, что рано или поздно технологические гиганты поспешат защитить патенты, и тогда можно ожидать если не крестовых походов, то патентных войн. Китай, по слухам, обещал Америке остановить принудительную передачу технологий.