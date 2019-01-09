Российские суверенные евробонды начали год с очень хорошей динамики, как и большинство еврооблигаций стран развивающих рынков. Главным позитивным фактором стало повышение спроса на риск, что по большей части обуславливалось прогрессом в переговорах по торговому соглашению между США и Китаем – этот факт также способствовал и восстановлению цен на нефть, которые сегодня утром уже находятся на отметке 59,5 долл./барр., что почти на 10% выше цены на конец года. При этом доходность UST10 сейчас лишь немного превышает уровень конца прошлого года – 2,72%. В результате российские еврооблигации с начала года сильно подорожали: на длинном участке кривой цены бумаг выросли на 3–3,9 п.п., а среднесрочные выпуски прибавили по 1,4–2,7 п.п. от номинала.

Доходности вдоль суверенной кривой опустились в среднем почти на 30 б.п., тогда как доходности бумаг других ЕМ за этот период в среднем упали на 20 б.п. В частности, доходность наиболее длинного выпуска RUSSIA’47 сейчас находится на уровне 5,4%, а доходность RUSSIA’29 равна 4,7% – это минимальные значения с начала августа прошлого года. Пятилетний CDS-спред России сейчас составляет 146 б.п.

Евробонды Газпрома и «вечный» суборд ВТБ – в лидерах рынка. В корпоративном сегменте только некоторые еврооблигации начали год с заметного роста котировок, который, впрочем, был все же значительно меньше, чем у суверенных бумаг. Евробонды нефтегазового сектора пока лишь умеренно отреагировали на рост цен на нефть почти на 10%. Лучше других смотрелись бумаги Газпрома, их доходности опустились в среднем на 17 б.п., а лучший среди них результат показал выпуск GAZPRU’37 (YTM 5,9%) – плюс 3,2 п.п. от номинала. Бумаги ЛУКОЙЛа показали умеренный рост на 0,8–0,9 п.п. от номинала. В лидерах рынка также были и бумаги госбанков. В частности, «вечный» суборд ВТБ прибавил 2,2 п.п. и сейчас торгуется с доходностью к колл-опциону 10,6%. Бумаги ВЭБа подорожали на 0,5–1,2 п.п. В металлургическом секторе наблюдался небольшой прирост котировок – на 0,2 п.п. Также отметим рост бумаг VIP’23 (купон 7,25%, YTC 6,3%) и VIP’24 (YTC 5,8%) – на 0,4–0,5 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 утром почти не меняется, цены на нефть продолжают двигаться вверх. Азиатские рынки растут, фьючерсы на американские индексы также в плюсе.