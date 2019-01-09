В конце декабря рост навеса избыточной ликвидности оказался сравнительно скромным. На конец года уровень корсчетов составил лишь немногим более 2,1 трлн руб., рост банковских депозитов оказался также вполне скромным – до 1,6 трлн руб. Судя по всему, чистый приток ликвидности по бюджетному каналу с поправкой на изменения депозитов Казначейства и операции репо под залог ОФЗ не превысил в декабре 2018 г. 1 трлн руб., в то время как в декабре 2016–2017 гг. он составил 1,3 и 1,7 трлн руб. соответственно. Более того, ряд банков столкнулся с проблемами при выполнении нормативов по обязательным резервам, что привело к резкому росту задолженности по репо с ЦБ. Так, на утро 8 января задолженность по этому инструменту составила 154 млрд руб., а на сегодня – 164 млрд руб.

Теоретически, сегодня с началом нового периода усреднения ситуация должна постепенно нормализоваться, задолженность по репо снизиться, но в январе традиционно навес избыточной ликвидности резко сокращается: расходы бюджета остаются низкими, в то время как налоги платятся в полном объеме. Единственное, что может в ближайшее время поддержать уровень ликвидности в банковской системе – это интервенции ЦБ на валютном рынке, которые по плану должны начаться 15 января.

Дефицита валютной ликвидности в конце декабря удалось избежать. С точки зрения валютной ликвидности конец года прошел на удивление спокойно, банкам даже не пришлось привлекать валютную ликвидность по операциям валютный своп с ЦБ. Возможно, относительно низкий спрос на валюту является следствием существенного профицита счета текущих операций и отказа от интервенций ЦБ. Возврат же внешних долгов слабо сказался на спросе на дополнительное валютное фондирование, скорее выплаты внешнего долга повлияли на спрос на валюту на внутреннем валютном рынке, что привело в конце прошлого года к ослаблению рубля.