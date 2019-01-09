Сегодня в Пекине завершились трёхдневные переговоры по торговой войне между Китаем и США и первые результаты вновь обнадёжили участников рынка. Сторонам удалось достичь компромисса по многим вопросам, но не по всем, и следующий раунд, уже на высшем уровне, должен пройти в США в конце месяца. Тем не менее, даже на ожиданиях прогресса мы видели довольно резкое и внушительное восстановление американского фондового рынка, вслед за которым уверенно отскочили и европейские площадки.

От своих недавних минимальных значений биржевые индексы в США за считанные дни уже восстановились почти на 10%, поэтому весь текущий оптимизм и ожидания с ним связанные, уже явно заложены в цены. Плюс к этому, помогли эффект низкой базы и ликвидность, скопившаяся у фондов. Теперь, большая часть коротких позиций закрыта, пенсионные фонды в США ребалансировку портфелей уже провели, домохозяйства, кто сумел преодолеть страх, тоже купили акции, поэтому дальнейшие шансы на рост пока туманны. К тому же, все американские биржевые индексы подошли к сильным уровням сопротивления, пробить которые без нового сильного позитива будет очень сложно. Пока таким важным рубежом будет выступать отметка 2600 пунктов по флагманскому биржевому индексу SP500.

Безусловно, помог восстановиться всем рисковым активам по всему миру и глава ФРС, который выступил в пятницу – его риторика была намного мягче, а ожидания по дальнейшему повышению ставок в текущем году скатились до минимальных значений. Но не стоит забывать о том, что даже если Fed действительно возьмёт паузу в цикле повышения процентных ставок, это никак не отменяет программу распродажи активов с его баланса, а значит, ликвидность в финансовой системе по-прежнему будет сжиматься в ближайшие месяцы, что не сулит акциям ничего хорошего. Все опережающие показатели по экономике Китая, еврозоны и Америки уже кричат о неминуемом спаде, постепенно ползут вверх доходности на европейском долговом рынке, поэтому с прицелом на первый квартал наш взгляд остаётся умеренно-негативным. Сильный рост от текущих уровней мы вряд ли увидим, в лучшем случае – широкий боковик в диапазоне 5%.

В среду все европейские индексы показывают синхронный рост ещё на 1%, а вот фьючерсы на Америку подрастают лишь на 0.2%. Биржи Китая и Гонконга прибавили почти по 2.5%, но это не тянет даже на технический отскок после многомесячного падения.

Российский фондовый рынок на фоне внешнего позитива тоже пытается восстанавливаться. Рублёвый индекс Московской биржи показывает рост на 0.85%, вновь превышая 2400 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост на 0.9% — до 1130 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка, они прибавляют почти 2% и тестируют рубеж 195 рублей. Практически все российские экспортёры показывают более скромный рост, в пределах 1%. На такую же величину растёт и сектор электроэнергетики. В лидерах роста акции КАМАЗа, они растут на 6%, в аутсайдерах – Русал, они снижающийся на 1.5%.

Цены на нефть с недавних минимальных значений показали существенный технический отскок, почти на 17-20%. Сегодня, на фоне позитивных данных по запасам нефти, они прибавляют ещё 2.5%. Котировки нефти марки Brent поднялись в район 60$, а WTI – до 51$ за баррель. Очень похоже, что и тут большая часть технического отскока уже реализовалась, поэтому надо искать момент для продажи. Нефть уже давно стала чисто спекулятивным инструментом, который зависит от настроений на фондовых рынках, об этом не стоит забывать и впредь. Индекс промышленных металлов тоже сегодня прибавляет более 1%. Цены на медь повышаются почти на 1.2%. Цена тройской унции золота снижается на 0.3%. отступая до 1282$.

Российский рубль в паре с долларом торгуется почти нейтрально, оставаясь вблизи 67. В ближайшую пятницу Минфин РФ объявит о параметрах покупки валюты в ЗВР со следующей недели, поэтому небольшое давление на нацвалюту вновь может появиться. Ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.1%, торгуясь на отметке 1.145, а сам индекс доллара находится в районе 95.4 пункта, без изменений ко вчерашнему дню.

До конца дня сохранится умеренно-позитивный настрой на финансовых рынках, но докупать акции на текущих уровнях уже не стоит. Шатдаун в США пока сохраняется, и это может стать новым поводом для фиксации прибыли в любой день.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Если вдруг рублёвый индекс по итогам недели опустится ниже 2300 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из российских акций, а пока сохраняются шансы на рост и можно удерживать ранее купленные акции.