Сегодня Минфин РФ не проводит аукционы по размещению ОФЗ — по всей видимости, требуется время, чтобы оценить конъюнктуру и потенциальный спрос. Последние три аукциона в 2018 году были не слишком результативными. Зато накануне прошел аукцион РЕПО, в рамках которого отлично было видно, насколько бизнесу требуется рублевая ликвидность. Спрос был высоким, но вряд ли повторится в ближайшее время.

Всплеск оптимизма в рубле в последние дни стоит оценивать через призму комплекса факторов. Во-первых, в январе исторически потребность в наличных долларах ниже, чем в декабре, это освобождает рубль от давления с этой стороны. Во-вторых, нефть неплохо отскочила. В-третьих, рынок был «тонким» и низколиквидным, а на таком фоне волатильность всегда зашкаливает. Может быть, доллар и готов соскользнуть к 66 руб., но это в любом случае только временное явление.

Цены на нефть к середине сегодняшнего дня держатся в хорошем плюсе. Баррель Brent восстанавливается бодрыми темпами и стоит $59,92 (+2%) на фоне переговоров между Китаем и США и ввиду «бычьего» сигнала от API, который показал снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе более чем на 6 млн баррелей.

Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в диапазоне 66,80-67,50 руб., евро закончит день в коридоре 76,50-77,10 руб.