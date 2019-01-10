Сырьевой рынок перестал расти к утру четверга, и похоже, что инвесторы готовы к стабилизации.

Запасы нефти в США, по расчетам Минэнерго, за неделю сократись на 1,68 млн баррелей при ожидании снижения на 2,8 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли очень значительно, на 8 млн баррелей. Если посмотреть на совокупные данные по нефти и нефтепродуктам (бензин, дистилляты) и плюс запасы в Кушинге за две недели с начала года, то видно, что их размер увеличился значительно. Этот «медвежий» сигнал рынок пока игнорирует.

Эффект от промежуточных итогов переговоров США и Китая уже учтен в нефтяных котировках. По итогам трехдневного диалога Поднебесная гарантировала больший размер закупок американских энергоносителей. Это понравилось участникам торгов и толкнуло баррель Brent выше $61.

Сегодня утром североморская нефть несколько корректируется в цене — все значимые драйверы уже отыграны, вполне можно консолидироваться. Ближайшая поддержка для Brent стоит на уровне $60,50 за баррель, под ней $60,15, откуда откроется дорога, в случае активности продавцов, к $59,00. Однако довольно велик шанс на консолидацию в пределах $60,50-61,50 в ближайшие двое суток.