По итогам торгов 9 января индекс МосБиржи вырос на 1,02% до 2414,13 п., а РТС повысился на 1,12% до 1135,51 п. Основной вклад в рост российского рынка внесли продолжающиеся переговоры Китая и США по торговым вопросам, а также нефть, которая превышала $61 за баррель Brent на вечерних торгах. Вполне очевидно, что преимущество от торгового мира между двумя ведущими экономиками мира получат металлурги: ГМК «Норникель» (+0,77%), «Северсталь» (+2,09%), «НЛМК» (+2,44%), «ММК» (+3,81%). Кроме того, свою долю пирога получит Сбербанк (+3,01%) в виде роста кредитования бизнеса и населения, которое будет обеспечено стабильным доходом. Нефтегазовый сектор реагировал гораздо слабее: «ЛУКОЙЛ» (+0,42%), «Роснефть» (+0,97%). Впрочем, бумаги «Газпрома» (+1,25%) игнорировали появившиеся в Европе публикации о подготовке американских санкций против участников проекта «Северный поток — 2». «РусАгро» (+1,96%) впервые осуществила поставку 5 тыс. тонн кукурузы в Китай, что составляет около 5% от всего экспорта данного вида зерновых РФ. Разочарованием дня вновь оказались бумаги «РусАл» (-1,51%) на фоне сообщений о том, что главы семи комитетов Палаты представителей США обратились с требованием к американскому Минфину приостановить процесс снятия санкций с активов О. Дерепаски. Активность постепенно возвращается на отечественный рынок и к концу сессии объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 36,4 млрд рублей.

Сам рубль пытался ослабнуть в течение дня, ликвидируя часть своих постновогодних достижений. Однако очередной бурный рост котировок нефти оказался слишком заметным, чтобы отечественная валюта его игнорировала. К тому же сам доллар показал глобальное отступление по всем фронтам, уступая до 1,1% против новозеландского доллара, или 0,8% против евро. Соответственно, рубль уступал евро, но не американцу. С 14 января возобновятся покупки валюты в рамках бюджетного правила, но их влияние на рынок будет заметно меньше, чем в середине 2018 года. Как минимум нефть торгуется по $60, а не по $75 за баррель Brent. Отложенные объёмы ЦБ РФ планирует закупать в течение 2-3 лет, что, соответственно, предполагает незначительное увеличение операций. К вечеру среды доллар слабел на 0,21% до 66,745, а евро укреплялся на 0,72% до 77,097.

Торги в США проходили на позитивной территории. Рост в начале дня обеспечивался фактом переговоров США и Китая, а затем в действие вступил протокол заседания ФРС. Как известно, все члены комитета по операциям на открытом рынке проголосовали за повышение ставки на декабрьском заседании до 2,25-2,50%. Однако протокол показал, что во время обсуждения было высказано несколько особых мнений. Ряд представителей комитета предложил не торопиться с повышением ставки в будущем, хотя и допустили, что какое-то ужесточение ещё понадобится. В целом члены комитета не изменили свои ожидания по поводу экономического роста. Однако в финансовой прессе отмечают, что представители других ФРБ, главы которых не голосуют в текущем году, были менее оптимистичны, да и голосующие члены допускали необходимость небольшой паузы в действиях регулятора. На этом фоне доходность 10-летних обязательств устремилась к 2,70% по сравнению с 2,73% в течение дня, а рост индексов усилился. Впрочем, к завершению дня оптимизм в акциях заметно убавился. Это уже четвёртая подряд сессия в плюсе, что не случалось с рынком с сентября. Одним из поводов для печали стало заявление Fitch Ratings о возможном снижении кредитного рейтинга США, если сохранится ситуация с недофинансированием работы правительства, которая также способна привести к проблемам с повышением потолка долга. По итогам дня DJIA подрос на 0,39% до 23879,12 п., а S&P 500 поднялся на 0,41% до 2584,96 п.

Раунд переговоров США и Китая завершился. Стороны отметили сохранение разногласий по важным вопросам, но также подчеркнули прогресс, который позволит перевести обсуждение на более высокий уровень перед наступлением крайнего срока, который обозначил президент Д. Трамп. Соответственно рынкам приходится довольствоваться общими заявлениями без какой-либо конкретики. Меж тем очередным сигналом замедления китайской экономики стали данные по инфляции. Потребительские цены замедлили свой рост в декабре до 1,9% по сравнению с 2,2% в ноябре. Цены производителей снизили темпы повышения до 0,9% с 2,7% в ноябре. Ожидалось, что цены производителей замедлят рост до 1,6%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20169,70 п. (-1,26%), Hang Seng — 26469,51 п. (+0,03%), Shanghai Composite — 2545,56 п. (+0,05%).

После многодневного роста на рынок нефти возвращаются продажи. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 4 января, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,7 млн баррелей до 439,7 млн баррелей (данные API показали снижение на 6,1 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 8,1 млн баррелей, а дистиллятов увеличились на 10,6 млн баррелей. Импорт сырой нефти на отчётной неделе повысился на 454 тыс. баррелей в сутки до 7,8 млн баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,5 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или —0,7% за год; 9,0 млн баррелей бензина в сутки, или —1,2% за год; а также 3,8 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —1,3% за год. Производство нефти в США сохранилось на уровне 11,7 млн баррелей. Таким образом, отчёт можно назвать вполне «медвежьим», так как он показал существенное увеличение запасов нефтепродуктов при снижении объёмов потребления. Morgan Stanley существенно понизил прогноз цены на нефть в текущем году, ссылаясь на замедление глобального экономического роста и увеличение производства в различных странах, включая США. Согласно оценкам аналитиков инвестиционного банка, в 2019 году средняя цена Brent составит $61 по сравнению с $69 в предыдущем прогнозе, а также цена WTI составит $54 по сравнению с $60 в предыдущем анализе. В свою очередь мы отметим, что особенности американского налогообложения заставляют нефтехранилища перемещать часть своих запасов на плавучие танкеры перед новым годом, а затем возвращать их в наземные хранилища. Таким образом нефтехранилища частично снижают базу налогообложения, а рынок получает противоречивые сигналы. И немного о вечном. Котировки золота вновь подобрались к $1300 отметке на фоне появления «голубиных» настроений в ФРС. Резервы SPDR Gold Trust увеличились накануне с 796,53 тонн до 799,18 тонн. К 9:00 мск Brent — $60,87 (-0,93%), WTI — $51,76 (-1,15%), золото — $1296,8 (+0,37%), медь — $5883,06 (+0,43%), никель — $11310 (+0,53%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 94,72 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,156 (+0,16%), GBP-USD — $1,279 (-0,01%), USD-JPY — 107,92 (-0,21%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

— в 10:45 мск — промышленное производство во Франции;

— в 15:30 мск — протокол заседания ЕЦБ;

— в 16:30 мск — первичные обращения за пособием по безработице в США, а также сальдо внешней торговли товарами в США;

— в 18:00 мск — возможна публикация данных по расходам на строительство и продажам новых домов;

— в 20:00 мск — выступает председатель ФРС Дж. Пауэлл;

— в 20:40 мск — выступает глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард;

— в 21:00 мск — выступает глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс.

Внешний фон немного ухудшился, так как отсутствует какая-либо конкретика по итогам раунда переговоров США и КНР по торговым вопросам. На этом фоне нефть начала дешеветь, а сырьевые валюты слабеть. Поэтому предположим, что на старте дня отечественный рынок окажется в небольшом минусе, а рубль вернётся к отметке 67 за доллар. Возможны продажи в секторах нефти и газа, а также металлургии.