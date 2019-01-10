С началом нового периода усреднения резервов спрос на однодневную ликвидность вырос. На открытии вчерашней сессии объем средств на корсчетах банков равнялся 2,25 трлн руб. — это значительно меньше объема, который кредитные организации обычно аккумулируют в начале периода усреднения. В результате недельный депозитный аукцион Банка России завершился с весьма средним результатом: банки увеличили объемы размещения всего на 67 млрд руб. (до 1,30 трлн руб.). Спрос на купонные облигации Банка России также был скромным — объем покупки составил в общей сложности 47 млрд руб. Таким образом, с учетом погашения депозитов, размещенных на последнем аукционе тонкой настройки, в систему должна была вернуться ликвидность на сумму 136 млрд руб.

Между тем банки в начале января привлекли у регулятора в рамках операций репо постоянного действия 150-170 млрд руб., которые, мы полагаем, были направлены на увеличение средних остатков корсчетов для выполнения нормативов, поскольку приток ликвидности в конце декабря оказался меньше, чем в тот же период в предыдущие годы. В итоге, если банки решат рефинансировать задолженность по операциям репо перед регулятором, ликвидность в системе сегодня в целом останется практически на прежнем уровне. Казначейство вчера не проводило операций репо и размещения депозитов, поэтому ставка однодневного валютного свопа осталась относительно высокой: средневзвешенное значение сложилось на уровне 7,82% (-3 бп), закрытие произошло на отметке 8,20%. Другие ставки заметно снизились вслед за укреплением рубля: ставки NDF и кросс-валютного свопа опустились на 11-18 бп на всех отрезках кривой, ставки процентного свопа сместилась ниже на 10-15 бп.