Пока рынок только вступает в новый торговый год, можно вкратце подвести итоги прошлого, который оказался для российского долгового сегмента одним из самых тяжелых. Основными факторами в 2018 г., повлиявшими на динамику российских долговых бумаг, стали санкции, отток средств глобальных инвесторов с развивающихся рынков и ослабление рубля под влиянием интервенций Минфина. Доходность средневзвешенного портфеля ОФЗ за 2018 г. выросла почти на 120 б.п. до 8,35% годовых, а совокупный доход от владения им составил всего 2,3% за период.

В корпоративном сегменте картина, на первый взгляд, может показаться несколько более радужной, так как доходность портфеля корпоративных облигаций повысилась всего примерно на 60 б.п. до 9,1% годовых, а совокупный доход от его владения достиг 6,3%. Однако картина существенно искажена сильно упавшей ликвидностью корпоративного сегмента, так что сравнивать результаты ОФЗ и корпоратов не совсем корректно.

Модифицированная дюрация портфеля ОФЗ за год сократилась с 4,27 до 4 лет, тогда как у корпоративных облигаций она выросла с 1,56 до 1,7 года благодаря тому, что в первом квартале было несколько размещений длинных бумаг, затем же первичное предложение практически сошло на нет. Минфин реализовал в прошлом году ОФЗ на 1,03 трлн руб. и, таким образом, не выполнил свой годовой план.