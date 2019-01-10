Маржа производства стали в 2018 г. упала на 21%, до 260 долл./т. Это ниже уровней 2017 г., но на 20 долл./т выше уровней, ожидаемых нами в 2019 г. Ухудшение ситуации в строительном секторе Китая может негативно сказаться на ценах на сталь, тем самым вызвав дальнейшее сужение маржи. Между тем ценовая премия на российском рынке по-прежнему составляет 40 долл./т, что близко к уровню, который мы закладываем на среднесрочную перспективу (50 долл./т).

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в ноябре–декабре выглядели следующим образом.

• Стоимость сырьевой корзины практически не изменилась. Стоимость сырья для производства стали на глобальном рынке в течение декабря практически не менялась. В частности, 8%-е удорожание железной руды (62% Fe, CFR Китай), связанное с пополнением запасов потребителями, было компенсировано 5%-м снижением цен на твердый коксующийся уголь (FOB Австралия), причиной чего послужили введенные Китаем ограничения на ввоз данного вида сырья. На российском рынке цены на коксующийся уголь и железную руду в декабре держались примерно на одном уровне, однако с наступлением нового года начали понемногу снижаться.

• Маржа производства стали стабилизировалась в районе 260 долл./т. Маржа производства стали в 2018 г. упала на 21% (-30% по сравнению с внутригодовым максимумом, что было связано со снижением спроса и менее существенным сокращением загрузки мощностей в зимние месяцы), достигнув отметки в 260 долл./т, на которой она продержалась в течение всего декабря. Если наш, не самый благоприятный прогноз относительно ситуации в строительной отрасли Китая подтвердится, в 2019 г. маржа производства стали может снизиться еще на 20 долл./т. Из-за значительного уменьшения спроса со стороны Турции российский горячекатаный рулон продолжает торговаться с дисконтом к уровням китайского рынка (20–30 долл./т); однако мы полагаем, что в среднесрочной перспективе дисконт должен исчезнуть.

• Цены на листовой прокат в США опустились до «допошлинных» уровней. Между тем внутренние цены на горячекатаный рулон в США, следуя общемировому тренду, снизились, достигнув отметки в 800 долл./т, т.е. уровней конца января 2018 г. (до введения импортных пошлин). Тем не менее внутренние цены в США по-прежнему включают значительную региональную премию.

• Небольшое снижение цен на сталь в России в декабре. Цена горячекатаного рулона на российском рынке в декабре упала на 2%, главным образом вследствие ослабления рубля (за время, прошедшее с начала года, она снизилась еще на 2% – из-за повышения на 2 пп ставки НДС). В то же время цены на арматуру в декабре снизились на 6%, еще больше увеличив дисконт к цене горячекатаной стали. Несмотря на значительный рост потребления, этот дисконт, который в октябре–ноябре составлял 0–20 долл./т, увеличился до 40 долл./т.

• Потребление стали в России в ноябре почти не изменилось. В ноябре потребление стали в России сократилось на 1% г/г, что в основном было связано с уменьшением спроса на листовой прокат (-10% г/г). Последнее было почти целиком компенсировано значительным увеличением спроса на сортовой прокат, потребление которого в связи с пополнением запасов арматуры трейдерами выросло на 14% г/г.

• Влияние на компании сектора. Снижение цен на сталь в России и США негативно для всего сектора черной металлургии в целом. Лучше других в этой ситуации с учетом роста цен на железную руду ощущает себя Северсталь – за счет самого высокого среди анализируемых нами компаний уровня вертикальной интеграции.