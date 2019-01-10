Вчера ЦБ РФ представил отчет об управлении золотовалютными резервами в 2К18 (регулятор всегда публикует его через шесть месяцев после окончания периода).

Как следует из документа, после объявления санкций против РУСАЛа в апреле структура резервов существенно изменилась. Ранее Минфин США сообщал, что ЦБ РФ продал КО США примерно на $100 млрд. ЦБ подтвердил это: доля доллара в золотовалютных резервах сократилась примерно на 22 п. п. относительно 1К18 и составила около $460 млрд., тогда как доля евро, как и китайского юаня, увеличилась примерно на 10 п. п. Если рассматривать географическую структуру резервов, доля активов США также значительно сократилась – с 29,4% до 9,6%, а доли ЕС и Китая выросли.

В результате на первое место в структуре золотовалютных резервов ЦБ вышел золотой запас РФ (16,9%), а среди вложений ЦБ в активы зарубежных стран первенство перешло от США к Франции, чья доля выросла до 15,5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



