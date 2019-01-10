Привилегированные акции Сургутнефтегаза в настоящее время предлагают дивидендную доходность 18%, исходя из нашей оценки дивидендов 6.9 руб. на акцию, которую мы повысили после обновления нашей модели с учетом курса рубля и цены нефти на конец 2018. Это делает SNGSP лидером по дивидендной доходности среди российских акций в этом году; дата закрытия реестра ожидается в июле. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ и целевую цену 44.5 руб. за привилегированную акцию Сургутнефтегаза.

Прогноз дивидендов по «префам» повышен до 6.9 руб. на акцию

Мы пересмотрели нашу модель Сургутнефтегаза с учетом фактического курса рубля на конец 2018 и цены на нефть в 4К18. Поскольку рубль подешевел сильнее, чем мы ранее предполагали (69.5 руб./$ против 66.0 руб./$), это привело к увеличению оценки прибыли от курсовых колебаний (на 41% до 516 млрд руб.), а значит, к повышению прогноза по чистой прибыли за 2018 (754 млрд руб., что на 15% выше предыдущего). Наконец, учитывая, что дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза привязаны непосредственно к чистой прибыли по РСБУ, мы повысили прогноз дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год до 6.9 руб. на акцию с 6.0 руб. на акцию ранее.

Впечатляющая дивидендная доходность 18% – выше в России не найти

Исторически являясь лучшей ставкой на слабый рубль среди российских акций (поскольку Сургутнефтегаз учитывает в отчете о прибылях и убытках прибыль по переоценке огромной денежной «подушки» в размере около $46 млрд, номинированной в основном в иностранной валюте), привилегированные акции Сургутнефтегаза сейчас предлагают дивидендную доходность 18%. Это делает Сургутнефтегаз наиболее привлекательной дивидендной историей на горизонте 12 месяцев среди российских акций в целом, а не только в нефтегазовом секторе.

Что дальше? Какова нормализованная дивидендная доходность?

Наиболее очевидный вопрос, который мы ожидаем от инвесторов в отношении привилегированных акций Сургутнефтегаза, заключается в том, насколько устойчивой является эта дивидендная история, учитывая, что эта двузначная дивидендная доходность носит скорее разовый характер на фоне заметного ослабления рубля в течение 2018 года, который он начал на уровне 57 руб./$. Мы можем ответить, что привилегированные акции Сургутнефтегаза не должны исчезнуть с радаров охотников за дивидендами после июля (традиционный месяц закрытия реестра по дивидендам у Сургутнефтегаза), сохраняя довольно привлекательную дивидендную доходность. Между тем, последняя будет зависеть от колебаний курса рубля, поскольку «префы» компании сильно страдают от укрепления рубля – это уже имело место ранее, например, с чистой прибылью за 2016 и 2017 и соответствующими дивидендами. Без учета валютных корректировок, которые обычно являются основным драйвером для чистой прибыли Сургутнефтегаза, мы ожидаем, что привилегированные акции компании будут предлагать «нормализованные» дивиденды 3.8 руб. на акцию в 2020, что предполагает дивидендную доходность 10% по текущей цене, которая должна вырасти еще выше в июле этого года после отсечки по дивидендам в «префах». Нелишне еще раз подчеркнуть, что эта оценка основана на неизменном курсе рубля с нулевой прибылью/убытком от курсовых разниц, что скорее из области «идеального мира».

История высоких дивидендов не оставляет сомнений в выплате

Сургутнефтегаз имеет убедительную историю высоких дивидендов – компания выплатила огромные дивиденды 6.9 руб. на привилегированную акцию в 2016 и еще более высокие 8.2 руб. на акцию в 2015. Кроме того, по нашим оценкам, в настоящее время Сургутнефтегаз предлагает высокую доходность FCF 19% за 2019П, а затем 17% в 2020П. Это означает, что компании удастся выплатить дивиденды из своего денежного потока, не затрагивая денежную «подушку».

Сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ, подтверждаем целевую цену 44.5 руб./акц.

Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по привилегированным акциям Сургутнефтегаза, оставляя нашу 12-месячную целевую цену 44.5 руб. за акцию. Как мы уже говорили, мы рассматриваем SNGSP как наиболее привлекательную дивидендную историю среди российских акций, которую поддерживает ослабление рубля.

Следующий катализатор – финансовые результаты за 2018 в марте

Компания опубликует свои финансовые результаты по РСБУ за 2018 в конце марта. Обычно они становятся катализатором для привилегированных акций Сургутнефтегаза, поскольку дивиденды последних напрямую привязаны к чистой прибыли по РСБУ.