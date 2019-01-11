По итогам торгов 10 января индекс МосБиржи вырос на 0,83% до 2434,15 п., а РТС — на 0,6% до 1142,32 п. Отечественный рынок смог подрасти, хотя внешний фон этому не способствовал. Китай и США пока не договорились о чём-либо конкретном по торговым вопросам, статистика в Европе продолжает портиться, а в самих США продолжается урезанное финансирование правительства и споры Д. Трампа с демократическим большинством в Палате представителей. В какой-то мере отечественный рынок спасла нефть, которая избавилась от утреннего пессимизма и вновь вернулась выше $61 за баррель Brent. Соответственно и бумаги нефтегазового сектора внесли существенный вклад в рост рынка: «ЛУКОЙЛ» (+1,82%), «Роснефть» (+1,03%), «Сургутнефтегаз» (+1,32%), привилегированные «Башнефть» (+5,4%). Среди лидеров роста также оказались бумаги «ТГК-1» (+5,26%), «Мосэнерго» (+4,14%) и «Магнит» (+3,55%). Хуже прочих отторговались обыкновенные акции «Ростелеком» (-3,23%, X5 Retail Group (-1,81%) и привилегированные «Ростелеком» (-1,29%). Активность немного снизилась до 34,45 млрд на основной секции Московской биржи. Кстати, за 2018 год объём торгов на фондовом рынке Московской биржи увеличился на 24,5%.

Рубль вновь продолжил попытки ослабления относительно основных валют. Однако на сей раз он это делал в компании некоторых представителей сырьевых поставщиков. CAD и NZD слабели до 0,2% против валюты США. Текущие движения пока сложно назвать определяющими. Рубль лишь корректирует резкое укрепление начала года. Более чёткая картина на рынке проявится на следующей неделе, когда возобновятся покупки валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. Впрочем, довольно быстро давление на российскую валюту будет компенсировано налоговым периодом. Соответственно, без внешних неприятностей курс USD-RUB может торговаться в пределах 66,0-68,0. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,25% до 66,91, а евро слабел на 0,25% до 76,905.

Американские торги завершились очередным ростом. Это уже пятая подряд сессия в плюсе, и отвратительный старт в первые дни года превратился в лучший старт рынка за многие десятилетия. Более того, ещё недавно мы говорили о возможном «медвежьем» рынке в DJIA и S&P 500, а сегодня индексы вышли из коррекции, то есть повысились более чем на 10% от своих недавних минимумов. В рамках своего выступления на заседании экономического клуба Вашингтона, председатель ФРС Дж. Пауэлл говорил о признаках слабости финансового рынка, но в большей степени подчёркивал влияние глобальных факторов на экономику. Он также повторил слова о стремлении ФРС терпеливо идти по пути нормализации денежной политики. Дж. Пауэлл сообщил, что его не беспокоит критика президента. ФРС остаётся гибкой организацией, которая реагирует на экономические сигналы и может изменить денежную политику, если ситуация ухудшится. Он также предложил не увлекаться прогнозами по поводу ещё двух повышений ставки в текущем году. Меж тем пресса пишет о том, что Д. Трамп планирует ввести чрезвычайное положение, чтобы использовать свои президентские полномочия для распределения бюджета на строительство стены вдоль мексиканской границы. Из корпоративных событий можно отметить ухудшение прогноза продаж розничной сети Macy's Inc. Рынок наказал бумагу провалом более чем на 17%, а сектор розничной торговли был одним из худших. По итогам дня DJIA поднялся на 0,51% до 24001,92 п., а S&P 500 на 0,45% до 2596,64 п.

Азиатские рынки воспользовались продолжающимся ростом американских индексов, достаточно гибким заявлением председателя ФРС, а также надеждами на продолжение торговых переговоров США и КНР. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что в конце января ожидается визит вице-премьера КНР Лю Хэ для продолжения переговоров. А в региональных экономиках Азии не всё в порядке. Индекс активности в сфере строительства Австралии упал в декабре до 42,6 п. с 44,5 п. в ноябре. Число разрешений на строительство в Новой Зеландии сократилось за декабрь на 2%. Ноябрьский индекс расходов домохозяйств Японии упал за год на 0,6%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20350,89 п. (+0,93%), Hang Seng — 26592,02 п. (+0,27%), Shanghai Composite — 2545,52 п. (+0,41%).

Нефть торговалась утром в пятницу с небольшим снижением. Тем не менее Brent всё ещё удерживалась выше $61 за баррель. Каких-то новых сигналов по рынку не было, но можно говорить о том, что перспективы продолжения переговоров США и Китая позволяют рассчитывать на стабилизацию котировок на достигнутом уровне. Более сильное повышение будет сдерживаться фактом возможного увеличения производства в США, которое может преодолеть планку в 12,0 млн баррелей суточной добычи уже в I квартале. И немного о золоте. Успокоение на рынках привело к тому, что резервы SPDR Gold Trust сократились почти на 1,5 тонн до 797,71 тонн. Кроме того, председатель ФРС Дж. Пауэлл напомнил в рамках своего выступления на экономическом клубе Вашингтона о продолжающемся сокращении баланса Федрезерва. К 9:00 мск Brent — $61,62 (-0,10%), WTI — $52,59 (+0,00%), золото — $1294,3 (+0,54%), медь — $5861,01 (+0,80%), никель — $11345 (+0,84%).

Индекс доллара снижался на 0,24% до 94,933 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,152 (+0,22%), GBP-USD — $1,276 (+0,09%), USD-JPY — 108,31 (-0,11%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 12:30 мск — объём строительства в Великобритании за ноябрь, а также торговый баланс и промышленное производство;

— в 16:30 мск — потребительская инфляция в США (ожидается снижение CPI до 1,9% с 2,2% в ноябре и сохранение Core CPI на уровне 2,2%);

— в 21:00 мск — отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть торгуется без существенных потерь, рынки Азии демонстрируют небольшое повышение, доллар слабеет на глобальном рынке, включая динамику против сырьевых валют. Соответственно, ждём небольшого роста отечественных индексов в начале дня и незначительное укрепление рубля. С другой стороны, есть и местный негатив. Министр финансов США С. Мнучин заявил журналистам, что Вашингтон продолжит проводить жёсткую санкционную политику против РФ. В то же время он подчеркнул, что администрация настроена вывести из-под санкций «РусАл», En+ и «Евросибэнерго». Он отметил, что организации существенно повысили свою прозрачность, а также проходят необходимую реструктуризацию собственности.