Улучшение ситуации с ликвидностью способствовало снижению ставок овернайт в ходе вчерашних торгов. Благодаря сезонному сокращению объема наличных денег остатки средств на корсчетах банков по состоянию на утро четверга выросли до 2,44 трлн руб. (+192 млрд руб.). Федеральное казначейство вчера возобновило регулярные операции однодневного репо, влив в систему 300 млрд руб. ликвидности. В результате, начав сессию выше уровня ключевой ставки ЦБ, рынок однодневного валютного свопа во второй половине дня стал снижаться и к закрытию опустился до отметки 6,90% (средневзвешенная ставка по итогам сессии снизилась на 10 бп, до 7,71%). Ставки межбанковского репо под залог более длинных ОФЗ снизились на 10 бп, однако на ближнем конце кривой движений почти не было. Между тем в среду банки существенно сократили объем средств, размещенных на однодневных депозитах (-408 млрд руб.), что позволило им, во-первых, покрыть отток ликвидности через бюджетный канал (193 млрд руб.), а во-вторых, погасить долг по инструментам постоянного действия ЦБ (161 млрд руб.). Ставки в других сегментах рынка также продолжили снижаться. Практически единственным исключением стала месячная ставка NDF, подскочившая на 32 бп, до 7,45%. Дальний конец кривой NDF сместился вниз на 6-16 бп, а ставки кросс-валютных свопов снизились в среднем на 4 бп. Ставки процентных свопов опустились на 3-5 бп, 4-месячная ставка MosPrime составила 8,63% (+1 бп). Ставки FRA снизились на 6-10 бп, однако их уровень по-прежнему предполагает высокую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в первой половине этого года.
Денежный рынок: больше ликвидности, ниже ставки
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