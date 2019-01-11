Два главных фондовых индекса всего мира выросли на +0,5% после падения на почти 1% в начале торгов. Рост — следствие идеи отправить специальные наряды военных на строительство стены с Мексикой и нейтральной речи главы ФРС.

S&P 500 завершил торги на отметке 2596,64, и Dow 30 – на 24001,92 пункта, благодаря росту Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin и United Technologies, IBM, Coca-Cola, Intel, Verizon и Johnson & Johnson. Из отдельных секторов подешевело только дополнительное потребление, вслед за разочарованиями прогнозом Macy’s и отчётами L Brands и Kohl о продажах. На уровне отдельных компаний заметно подогрели рынок статистика Boeing о рекордных заказах, обсуждением сроков запуска нового российского самолёта под санкциями, сделка Coca-Cola по покупке Costa Coffee.

США подали идею привлечь военных к строительству стены с Мексикой. Значит, возобновление деятельности полного состава федеральной власти становится задачей не менее важной. Но для этого придётся ввести чрезвычайное положение. Резерва на этот случай хватит на несогласованные расходы только в одном случае. Придётся сэкономить на строительстве, которым и займутся военные. Среди крупных компаний мало кто сомневается в скором завершении шатдауна. Это придаёт рассуждениям о микроструктуре рынка форму, привычную для января. Крупные компании, которым просто нужны ликвидные активы в портфеле, покупают при снижении. Посмотрим, на сколько их хватит. Пока есть ещё порох в пороховницах, так как ждут договорённости с Китаем.

Инвесторы обсуждают альтернативные сценарии решения вопроса о госдолге и деньгах на стену с Мексикой. Одним из них будет дальнейшее увеличение денежной массы М2, не обеспеченное резервами банков, но с ним придётся подождать до завершения шатдауна. Планомерное сжатие баланса только казалось фактором, замедляющим инфляцию. Ни США, ни их кредиторы явно не заинтересованы в том, чтобы стать второй Old General Motors. Выбирая между увеличением М2 и дефолтом, могут остановиться на сценарии, ускоряющем инфляцию. По этой причине доходность 10-летних трежерис держится около 2,72%, хотя могла бы быть ниже. Вместо неё во всей красе показывают себя нефть и евро. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $61,66 за баррель вопреки рекордной добыче в США (11,4 млн баррелей в день), и пара EUR/USD подскочила до 1,1524 в ожидании того, что тугие пояса шатдауна рано или поздно совсем распустят.

Есть и другие позитивные новости в сфере макроэкономики. Первичных заявок на пособие по безработице неделей ранее было 233 тысячи, стало 216 тысяч. Сегодня выходит базовый ИПЦ, ожидаются +0,2% в месяц, как и периодом ранее.