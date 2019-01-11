В пятницу, 11 января, российский фондовый рынок продолжил расти вслед за «зеленеющими» азиатскими и европейскими площадками: с открытия индекс Мосбиржи подрастает на 0,4%, а РТС – на 0,8%.

Положительные отзывы лидеров США и Китая об успешном ходе переговоров по торговым вопросам заложили более чем позитивный фундамент для динамики всех финансовых рынков еще в начале недели. А вчерашние новости о готовящемся визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США для продолжения обсуждения подкрепили уверенность инвесторов в возможности достижения компромисса между сторонами.

Помимо этого, участников рынков продолжила радовать и «голубиная» риторика ФРС США: опубликованные протоколы декабрьского заседания Федрезерва подтвердили более гибкий подход американского регулятора к денежной политике в зависимости от ситуации на финансовых рынках и потенциала роста мировой экономики. Кроме того, на выступлении в Экономическом клубе Вашингтона глава ФРС Дж.Пауэлл отметил, что в устойчивости экономики США сомнений он не видит, чем также поддержал позитивные настроения инвесторов.

Такой новостной фон не мог не поддержать котировки нефти, которые сегодня прибавляют 1,3%, возвращаясь к уровням начала декабря прошлого года. Помимо ожиданий разрешения торгового конфликта между США и КНР росту стоимости «черного золота» способствует и небольшое ослабление курса доллара.

В лидерах роста сегодняшнего дня акции финансового сектора (+1% по отраслевому индексу) за счет роста котировок Мосбиржи на 2,3%: вчера компания опубликовала данные по торговым оборотам, которые оказались чуть слабее за декабрь, но сильные в целом за прошлый год.

Среди аутсайдеров – привилегированные акции Башнефти (-1,5%), которые дешевеют после вчерашнего скачка на 5,4%: ликвидность бумаги низкая, поэтому подобные неподкрепленные новостями движения для нее не редкость.