Российский рынок акций завершил прошедшую неделю в умеренном плюсе. В пятницу индекс РТС прибавил 0,4%, а индекс ММВБ – 0,6%. По итогам недели прирост составил почти 2,8% и 1,3% соответственно. Инфляция в начале нынешнего года разгоняется. Составив 0,8% в декабре, с 1 по 9 января она достигла 0,5%, или 4,6% в годовом выражении. ЦБР в пятницу подтвердил свой прогноз, что в марте-апреле потребительская инфляция вырастет до 5,5%. Если в ближайшее время рост инфляции ускорится, то не исключено, что ЦБР вернется к повышению ключевой ставки.

Европейские рынки завершили пятничную сессию разнонаправленным движением индексов, Euro Stoxx 50 отступил на 0,2%. Американский рынок закрылся без заметных потерь. Потребительская инфляция в США, согласно опубликованным в пятницу данным, снизилась с ноябрьских 2,2% до 1,9% в декабре. Однако базовая инфляция в прошлом месяце составила 2,2%. Таким образом, инфляция остается вблизи целевого уровня ФРС, а значит, регулятору пока нет необходимости вносить коррективы в свою политику и вновь поднимать ставки. В среду будет опубликована Бежевая книга, которая позволит рынку еще раз ознакомиться с тем, как ФРС оценивает текущую макроэкономическую ситуацию. Кроме того, на текущей неделе выйдут данные по розничным продажам (16 января) и промышленному производству (18 января). Хотя в переговорах Китая и США по торговле пока перерыв, комментарии официальных лиц остаются в центре внимания. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, переговоры проходят успешно. В конце месяца ожидается визит китайского вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон для продолжения диалога.

Опубликованные сегодня данные по торговле КНР за декабрь разочаровали. Экспорт в прошлом месяце упал на 4,4% год к году, а импорт сократился на 7,6%, тогда как инвесторы ждали роста обоих показателей. Соответственно, азиатские индексы сегодня падают, а нефть дешевеет: сокращение объемов китайской торговли интерпретируется рынком как усиление риска замедления мирового экономического роста. Японский рынок сегодня закрыт из-за праздника. Фьючерс на S&P 500 торгуется в красной зоне, указывая на то, что в течение дня фондовые индексы будут снижаться. Российский рынок сегодня ждет небольшая коррекция вниз.

Мы ожидаем, что индекс РТС потеряет около 0,2%.