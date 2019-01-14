Сегодня индекс МосБиржи находится на отрицательной территории. Никакой катастрофы в этом нет. Мы писали несколько дней тому назад, что на графике нефти (Brent) на уровнях 62 и 65 находятся технические сопротивление, пройти которые «нефтебыкам» будет тяжело. Кроме того, сейчас в США в связи с бюджетным кризисом ослабли позиции Дональда Трампа. Президент США посетил южную границу страны и в ходе поездки пригрозил ввести чрезвычайное положение, которое позволит получить средства для строительства стены в обход Конгресса.

Кроме того, Трамп написал в Twitter, что он пропустит ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе в конце этого месяца “из-за непримиримости демократов в отношении обеспечения безопасности на границе и большого значения безопасности для нашей страны”. Демократы будут «бить» по Трампу, а снаряды будут "рикошетить" по России, и одним из снарядов могут быть «химические санкции».

Никакой катастрофы – рядовая коррекция к росту. Завтра ЦБ вернется к покупкам валюты. Чуть больше внимания инвесторы будут уделять валютному рынку – чуть меньше фондовому.

Еще одним сдерживающим для покупателей фактором будет предстающая на этой неделек волна публикации отчетов в США. Прогнозы хорошие, но инвесторы наверняка захотят посмотреть цифры. Первым отчитается Citi (сегодня). Среди других знаковых отчетов на неделе ожидается публикация Delta Air Lines, J P Morgan Chase, United Continental Holdings, UnitedHealth Group Incorporated, Wells Fargo & Company, Alcoa, Bank of America, BlackRock, Goldman Sachs, American Express, Morgan Stanley, Netflix.

Если говорить о прогнозах на конец этого года по американскому рынку (индекс S&P-500), западные аналитики лучатся оптимизмом. В среднем цели роста по индексу S&P-500 находятся на уровне 3100 – 3200 пунктов. Но есть и боле высокие оценки. Аналитики Deutsche Bank ждут этот индекс на 3250, аналитики Credit Suisse ждут еще выше — на 3350. Индекс S&P-500 закрепился выше 200-дневной скользящей средней — рынок «бычий».

С 26 декабря индекс МосБиржи находится на восходящем тренде. Техническое сопротивление находится на уровне 2450, и его пробитие актуализирует рост индекса до отметки 2502. Большого потенциала коррекции к росту лично я не вижу. Те, кто покупал на прошлой неделе в четверг и пятницу, могут огорчиться, но ниже 2380 я индекс пока не вижу. Акции Сбербанка об в пятницу не смогу преодолеть понижательный тренд, и одна из возможных целей снижения находится в районе 192.

Среди запланированных данных по макроэкономической статистике в США, которые могут повлиять на наш рынок в первой половине недели стоит выделить индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь во вторник. В среду США объявят об изменении объема розничной торговли за декабрь и выпустят индекс цен на импорт за декабрь, выйдет информация об изменении объема запасов на коммерческих складах за ноябрь и индекс рынка жилья от NAHB за январь. Кроме того, в этот день состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам — "Бежевая Книга".



