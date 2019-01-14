Разгон инфляции под конец года оказался настолько сильным, что итоговая цифра превысила даже самые пессимистичные прогнозы. Мы ожидали гораздо более умеренной динамики (3,9% г./г.).

При детальном рассмотрении динамики компонент инфляции оказывается, что весь декабрьский рост произошел из-за трех продуктовых компонент – плодоовощная продукция (вклад в годовую цифру +0,2 п.п. за декабрь), мясо (+0,1 п.п.) и яйца (+0,1 п.п.). Если бы рост цен на эти компоненты не ускорился, то итоговая цифра за декабрь оказалась бы на уровне 3,9-4% г./г. Интересно, что в других группах продуктов питания инфляция практически не изменилась. На наш взгляд, причина столь заметного роста цен на мясо – результат накопившихся за прошлые месяцы трудностей в секторе.

На первый взгляд, сильное ускорение инфляции в декабре можно было бы объяснить тем, что производители и ритейлеры учли запланированное на январь повышение НДС в ценах в декабре. Но это абсолютно не укладывается в картину инфляции, опубликованную Росстатом. Во-первых, ускорение произошло лишь в нескольких компонентах продуктов питания (мясо, фрукты и овощи, яйца), значительная часть которых облагается по льготной ставке, а она не изменилась. Кроме того, доля НДС в вышеперечисленных компонентах далеко не самая высокая (~8%) среди всех продуктов питания (а для яиц – одна из самых низких, 5,5% от цены покупателя). Во-вторых, инфляция в непродовольственных товарах не поменялась, хотя как раз в этом сегменте был запланирован рост налоговой ставки. Кстати говоря, доля НДС в конечной цене в этой категории гораздо больше (~15%).

Всплеск инфляции конца прошлого года сдвигает нашу прогнозную траекторию вверх, и в ближайшие кварталы рост цен будет превышать 5% г./г. Такая динамика инфляции, в совокупности с внешними (санкции, геополитика) и внутренними (возобновление валютных интервенций ЦБ) рисками будет говорить за ужесточение политики ЦБ.

Мы полагаем, что регулятор будет готов к повышению ставки на ближайших заседаниях. В свою очередь, масштаб (+25 б.п. или +50 б.п.), и выбор времени (8 февраля или 22 марта) будет зависеть 1) от степени реакции инфляции на НДС (по данным за январь, будут опубликованы 6-7 февраля) и 2) реакции рубля на интервенции. Если эффект будет заметным, то ЦБ может повысить ставку и в феврале. В базовом сценарии мы ожидаем, что к концу 1 кв. 2019 г. ЦБ повысит ставку как минимум на 25 б.п.