Несмотря на большое кол-во новостей про шатдаун и Brexit, все больше внимание инвесторов переключается на корпоративные события. Это не удивительно, т.к. уже на этой неделе начинается очередной сезон отчетностей, который мы считаем самым важным с начала 2016 года. На этой неделе начнут отчитываться банки, а уже на следующей эстафету подхватят компании потребительского сектора, IT, сектора здравоохранения и т.д. Мы считаем, что фактические результаты за прошлый квартал будут лучше ожиданий, а прогнозы на 2019 год будут не такими плохими, как опасаются инвесторы. Если наши прогнозы оправдаются, то рынок получит мощный повод для продолжения роста. Отметим, что прогнозы по EPS на следующий год, как правило, понижаются в 4 квартале (график ниже). Исключение было только в 2017 году, когда аналитики начали учитывать эффект налоговой реформы. Понижение прогнозов по EPS на этот год в 4 квартале 2018 года полностью совпало со средним значением понижения в период с 2011 по 2016 годы, и составило 1,5%.

Так что мы считаем, что снижение прогнозов связано не с существенным замедлением темпов экономического роста, а с традиционным консерватизмом менеджмента публичных компаний.