Рост сектора финансов в понедельник на +0,7% после отчёта Citigroup ограничил падение S&P 500 в начале недели 0,53% в день. Индекс снизился всего в третий раз за месяц (до 2582,61) и не исключено, что отчётность в целом покажет силу американской экономики, поэтому короткие позиции по иностранным бумагам сегодня представляются рискованными.

Вчера в лидерах снижения были сектора IT, ЖКУ, медицины. Бумаги IT упали на 0,9% на опасениях замедления в Китае после статистики по внешней торговле, ЖКУ – на 2,2% из-за банкротства крупнейшей по числу абонентов компании PCG. Сегмент здравоохранения подешевел на 1,2% после решения демократов в парламенте США проверить цены лекарств. Ввиду падения Merck, Walgreens, Pfizer, Apple индекс Dow 30 уменьшился до 23909,84, но только на 0,4%, так как JP Morgan и Goldman росли на ожиданиях позитивной отчётности вслед за Citigroup.

Финансовый результат Citigroup говорит о том, что опасения спада экономики преждевременны. Чистая прибыль в 2018-м достигла $18,045 млрд против убытка в $6,798 млрд годом ранее. Выручка увеличилась до $72,854 млрд. Компания обращает внимание на рост прибыльности активного управления. 15 января отчётность Delta Air Lines (консенсус по EPS $1,28 по сравнению с прошлогодними 96 центами) и JP Morgan (прогноз $2,23 против предыдущих $1,76).

15-16 января на международном автосалоне в Детройте General Motors может подтвердить и Ford, скорее всего, даст прогноз на 2019 год. Компания проводит оптимизацию в Европе. Когда Ford провёл похожие меры в США, это создавало впечатление, что есть намерения уменьшить масштабы бизнеса ради сохранения доли на рынке. Когда Ford перешёл к оптимизации в Европе, встал вопрос о том, а что останется на рынке и какова будет его доля в будущем по сравнению с другими автомобилестроителями. "Американская мечта" больше не в тренде, идея народного автомобиля то ли устаревает, то ли слишком общая. Возможно, и Ford займёт место в одном ряду с General Electric, Old General Motors и Everything Cloud. Но с учётом вероятности дефолта бумага привлекательна для любителей ставок.

Сегодня выходит базовый индекс цен производителей, прогноз на декабрь предполагает рост на +0,2% в месяц после роста на +0,3% периодом ранее. Индекс производства ФРС-Нью-Йорк в январе, как ожидается, снизится до 9 с 10. Также предстоит голосование по Brexit.