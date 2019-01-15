Вчера вице-президент Транснефти Максим Гришанин и председатель правления Группы НМТП Рашид Шарипов подтвердили, что Группа НМТП продолжит выплачивать высокие годовые дивиденды. Они будут, определенно, не ниже, чем за 2017 (10 млрд руб.). Вероятно, Группа НМТП выплатит до 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при условии достаточного свободного денежного потока. Кроме того, Группа НМТП прогнозирует показатель EBITDA 2019П на уровне $650-660 млн, практически без изменений г/г.

Наше мнение. НМТП выплатила 10 млрд руб. (0.52 руб. на акцию) за 2017, что предполагает дивидендную доходность 7.5%, и 5 млрд руб. (0.265 руб. на акцию) за 9М18. Мы полагаем, что компания способна выплачивать как минимум 15 млрд руб. (ок. $200 млн) в год в качестве дивидендов, что предполагает дивидендную доходность 11.3%.

В то же время, свободный денежный поток компании может быть значительно выше, что может позволить компании выплачивать до $300-350 млн в виде дивидендов.

Нам нравится Группа НМТП как стабильная качественная дивидендная история, на которую не влияют экономические циклы. Мы отмечаем, что недавний дивидендный гэп был закрыт всего за одну неделю. Следующие дивиденды будут рассматриваться советом директоров в мае-июне.

Компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019П 4.0х, что относительно дешево.