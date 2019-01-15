На нефтяном рынке в понедельник продолжилось корректирующее снижение. За день цены потеряли около 2-2,5%. Цены на топливо тоже снижались. Очень интересной была ситуация с ценами на газ. В связи с прогнозами резкого похолодания в США, цены на газ за одну торговую сессию подскочили на 16%. Во вторник цены продолжают расти и текущий их уровень уже почти на 20% превышает уровни закрытия пятницы. Впрочем, для газового рынка США это обычное явление, когда цены могут показывать значительные скачки в угоду погодным аномалиям.

На рынке нефти корректирующее движение проходит на фоне медийной активности от ОПЕК. Агентство Блумбергс приводит ряд высказываний генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо. Наиболее ярким моментом его сообщения является известие о планах членов возобновившего с января месяца соглашения по добыче нефти провести в феврале встречу для обсуждения хартии о сотрудничестве в формате ОПЕК+. В конце декабря министр энергетики РФ Александр Новак уже сообщал о том, что секретариат ОПЕК разослал проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+. "ОПЕК… планирует встречу со странами вне ОПЕК относительно хартии о сотрудничестве 7-8 февраля, а также дальнейшие обсуждения со всей группой ОПЕК+ 18-19 февраля", — сообщает Блумберг.

Текущая работа стран ОПЕК+ по мониторингу проводимых сокращений будет обсуждена на заседания технического и мониторингового комитета в Баку 17-18 марта. В Мониторинговый комитет (JMMC) входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии. Он был создан для контроля над соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

А вот министерские встречи стран ОПЕК, а затем ОПЕК+ планируется провести 17-18 апреля в Вене. Там будет обсуждаться текущее состояние рынка нефти и то воздействие, которое на него оказали принятые в конце 2018 года решения по сокращению добычи стран ОПЕК+ на 1,2 Мб/д сроком на полгода. Из них 0,8 Мб/д сокращения добычи нефти придется на страны ОПЕК и 0,4 Мб/д — на страны, не входящие в ОПЕК. Суммарные целевые показатели определяли примерные квоты для сокращения объемов добычи со стороны разных стран. Россия согласилась сократить добычу на 0,228 Мб/д от уровня октября 2018 года, который, как сообщал Новак, составлял 11,4 Мб/д. Секретариат ОПЕК на текущей неделе планирует опубликовать детальные данные об уровнях сокращения добычи странами ОПЕК+ в рамках решения, принятого на встрече 7 декабря в Вене. В результате станут известны целевые ориентиры для каждой из стран, а по мере выхода данных по добыче нефти в январе будет проясняться то, как страны выполняют принятые на себя обязательства.