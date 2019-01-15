Несмотря на позитивный внешний фон, увеличивать долю рисковых активов в своих портфелях сегодня точно не стоит. После закрытия основной торговой сессии в России и в Европе, около 22.00 по Москве состоится голосование в парламенте Великобритании по поводу выхода страны из ЕС. Получится ли у Терезы Мэй протащить через парламент законопроект, который был одобрен странами ЕС, или нет, пока не ясно. Расклад сил по-прежнему не в её пользу, поэтому в случае провала голосования завтрашний день начнётся с распродаж на рынках акций по всему миру.

Хорошие новости пришли сегодня из Китая. Руководство страны огласило планы новой программы стимулирования роста экономики. В ней значится рост внутренних инвестиций в инфраструктурные проекты, снижение налоговой нагрузки и предоставление более дешевых кредитов для малого и среднего бизнеса. На этом фоне сводный индекс азиатского региона поднялся почти на 2%, а китайские биржевые индексы прибавили более 2.2%. Фьючерсы на Америку подскочили на 0.5%, почти отыграв вчерашнее снижение, а вот на фондовых рынках Европы царят нейтральные настроения, котировки дрейфуют в районе вчерашнего закрытия.

Не стоит забывать и о том, что в США продолжается “шатдаун”, который по продолжительности бьёт новые рекорды. Инвесторов он пока не сильно тревожит, но если на рынки поступит негатив, они вспомнят про все накопившееся проблемы сразу.

Российский фондовый рынок начал день с позитива, но спустя несколько часов торгов индексы плавно скатились в лёгкий минус. Похоже, российские инвесторы тоже предпочли зафиксировать прибыль на фоне грядущей неопределённости. Рублёвый индекс Московской биржи снижается на 0.1%, торгуясь у отметки 2440 пунктов, валютный РТС теряет 0.2%, сползая до 1145 пунктов. Ближе к середине дня почти все акции компаний экспортёров ушли на отрицательную территорию, лучше рынка выглядят акции Мечела, Магнита, Мосбиржи, они прибавляют более 1%.

На фоне позитивных новостей из Китая индекс промышленных металлов сегодня растёт почти на 1%, при этом золото показывает снижение на 0.2%. Цена тройской унции пока консолидируется в районе 1290$. Котировки нефти марки Brent вновь штурмуют рубеж 60$ за баррель, подрастая почти на 1.5%.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня торгуется без изменений ко вчерашнему закрытию, оставаясь на уровне 67 рублей за доллар. Покупки валюты Минфином РФ пока никак не сказались на курсе рубля. На рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Индекс доллара прибавляет почти 0.3%, достигая 95.5 пункта. Сегодня вечером ожидаются сильные движения на валютном рынке по факту голосования в парламенте Великобритании по проекту “Брекзита”.

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Дальнейшая динамика рынков акций будет зависеть от исходов голосования в парламенте Великобритании.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, но всё может измениться за считанные дни. Сейчас рублёвый индекс Московской биржи сформировал тройную вершину, и если в ближайшие дни он не сможет обновить максимум, это не очень хороший знак. Уже не первую неделю мы наблюдаем новый торговый диапазон с границами 2300-2450 пунктов, и шансы на выход из него вверх пока сохраняются.