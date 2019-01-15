Начало января можно назвать весьма позитивным: к 14 января индекс ММВБ прибавил почти 3%, а от исторического максимума его отделяло меньше 50 пунктов. Впрочем, сегодняшняя негативная динамика уже отбросила индекс назад к отметкам 2430 пунктов.

Российский фондовый рынок продолжает выглядеть стабильней остальных торговых площадок.

Чистый приток капитала в российские фондовые активы с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ, с 3 по 9 января 2019 г. составил $220 млн. против оттока $80 млн. неделей ранее.

На руку российскому рынку помимо общего восстановления интереса к развивающимся рынкам после коррекции играет и повышение цен на нефть, которые со своего декабрьского минимума прибавили более 20%. Котировки марки Brent сейчас находятся у отметки $60 за баррель. Мажорным настроениям на рынке «черного золота» способствовали заявления Саудовской Аравии о более значительном, чем заявлено в условиях сделки ОПЕК+, сокращении добычи нефти, а также позитив на заокеанских биржевых площадках, связанный с очередным раундом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Впрочем, сейчас динамика запасов сырья оказывает на цену все меньшую роль, а нефть все больше ведет себя как финансовый актив и по большей части отражает лишь настроения инвесторов.

Рубль ведет себя пока относительно стабильно, торгуясь в узком коридоре 66-67 руб./$. Поддержку национальной валюте по-прежнему продолжают оказывать растущие цены на нефть и временный позитив на развивающихся рынках. Сегодня Минфин возобновил покупку валюты для пополнения ЗВР. На наш взгляд, негатив от этого скорее переоценен, так как в период с 15 января по 6 февраля ежедневный объем покупок составит 15,6 млрд. руб., что является небольшой величиной в рамках дневного оборота на валютном рынке. Тем не менее, потенциал для укрепления рубля весьма ограничен, также нельзя исключать и некоторого ослабления курса российской валюты.