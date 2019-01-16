Цены на золото к среде, 16 января, несколько снижаются, но остаются в высоком диапазоне. Тройская унция торгуется по $1289,40 при недельном максимуме на отметке $1298,00.

Если не смотреть на локальные спады — текущая коррекция связана с укреплением доллара, который отреагировал на слабую германскую статистику предыдущего дня — золото выглядит в этом году более чем достойно.

По оценкам «Альпари Голд», на этой неделе драгметалл получил поддержку со стороны неоднозначной статистики из Китая, где параметры экспорта и импорта снизились в декабре в годовом сопоставлении. Эти данные стали для рынка сигналом к замедлению темпов экономического роста Поднебесной — далеко не самая лучшая новость, которая может быть. Впрочем, на таком фоне интерес к золоту как защитному активу только крепче.

Похоже, что достаточно одной сомнительной рыночной новости, чтобы золото пробило уровень $1300 — ведь первый тест этого рубежа уже был 3 января. Вторая атака может оказаться результативнее, и после пробоя $1300 инвесторы направятся к $1320 за тройскую унцию.