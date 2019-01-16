В центре внимания во вторник было решение США вернуть побольше госсектора к работе по-прежнему без выплаты заработка. Речь идёт о 50 тысяч служащих, ответственных за возврат налогов и авиатранспорт.

На этом фоне S&P 500 увеличился на +1,1%, до 2610,30, при подорожании секторов медицины, связи, IT, ЖКУ, дополнительного потребления и недвижимости. Рост в секторе FAANG на +2% и более обусловлен заявлением Netflix о повышении цен на $1-$2, стандартный пакет услуг фирмы станет стоить $13.

Индекс Dow 30 вырос на +0,7%, до 24065,59, за счёт роста, например, UnitedHealth, Microsoft, Nike, Apple. Падение 3M, Home Depot, Caterpillar, DowDuPont обусловлено фиксацией после ожиданий паузы в шатдауне и договорённости с КНР.

Рост дополнительного потребления и бумаг Nike объяснялся запуском инновационной модели кроссовок с подзарядкой. Теперь вместо фитнес-браслетов показания акселерометров и гироскопов будут передавать сенсоры под стопой. Котировка бумаг Nike вскарабкалась к $78 на ожиданиях пользы новой модели маркетингу. Кроссовки отслеживают показатели в реальном времени и будут инструментом продаж. Покупатели могут выбрать не делиться данными с Nike, но тогда не смогут извлечь максимум пользы из продукции и зря купят кроссовки для баскетбола за $350. Впрочем, это не самое дорогое на конвейере. Платформа для обмена данными прямо под ногами – самая заметная новинка Nike после запуска в 2017 году ботинок за $720, которые шнуруют себя сами. Новые центры продаж Nike позиционируются в качестве «домов инноваций» из-за активного использования мобильного приложения и совмещения выбора товара онлайн с очной консультацией.

Подорожание Microsoft обусловлено многолетним контрактом с Walgreens Boots (WBA) о подключении более чем 380 тысяч пользователей к облачным приложениям 365 и о переводе на Azure большинства инфраструктуры WBA.

Цена нефти сорта Brent росла к $61 после прогноза минэнерго США на продолжение роста мирового спроса и вопреки данным API о повышении запасов бензина в Америке на 9,2 млн баррелей в неделю.

Сегодня в 22:00 мск голосование по доверию британскому премьеру Т.Мэй после провала проекта Brexit. Перед ним котировка золота повышалась к $1292 за унцию и отмечались признаки перетока капитала в США. Доллар дорожал, доходность трежерис держалась в пределах 2,71%. Биржи вне США ранее клюнули на Brexit, мнение британского парламента не столь однозначно.

Китай простимулировал экономику вливанием ликвидности, снижая курс юаня.

Банки Австралии постфактум выступили за смягчение миллиардных требований регулятора, что повышает спрос на крупные банки по всему миру, и особенно в Америке.

По автокорреляции ситуация напоминает 1956-1957 годы, согласно Renaissance Macro Research.

Автор «Основ технического анализа для финансовых консультантов» Уолтер Димер в прошлом отметил за 70 лет только 21 случай, когда выпусков, которые выросли за 10 дней, вдвое больше, чем выпусков, которые снизились. Сегодня индекс S&P 500 показывает рост небывалой ширины.