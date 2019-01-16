На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить ОФЗ на 35 млрд руб., что является большим объемом в сравнении со второй половиной прошлого года (когда предлагалось лишь 10-15 млрд руб., а некоторые аукционы отменялись). При этом основное предложение приходится на среднесрочный и длинные сегменты кривой: 5-летние 26223 (YTM 8,24%) и 10-летние 26224 (YTM 8,39%) на 15 млрд руб. каждый. Такое решение ведомства обусловлено существенным сдвигом доходностей вдоль кривой вниз (с конца прошлого года она составила 30-40 б.п. по 5-10-летним выпускам), а также некоторой стабилизацией в последнюю неделю на валютном рынке (курс рубля остается в районе 67 руб./долл.).

По нашему мнению, произошедший сдвиг кривой связан, в том числе, с фактором положительной переоценки (для «бумажного» улучшения результатов бухгалтерской отчетности), хотя, конечно, положительное влияние оказало и закрытие работы правительства США, из-за которого откладывается вопрос введения санкций. Однако вчера Сенат проголосовал за рассмотрение резолюции против снятия санкций с РУСАЛа и En+, что свидетельствует о сильных антироссийских настроениях в обновленном составе Конгресса США, как следствие, вероятно усиление санкционного режима (в том числе на новый госдолг РФ) вскоре после возобновления работы правительства.

Кроме того, по нашим оценкам, при сохранении нефти на уровне 60 долл./барр. и проведении ЦБ РФ регулярных интервенций (в рамках бюджетного правила) в этом году должно произойти заметное ослабление рубля (выше 75 руб./долл.), которое нивелирует привлекательность инвестирования в рублевую ставку. В то же время наша модель предполагает, что ЦБ РФ в этом году еще не раз придется повысить ключевую ставку. Принимая во внимание эти обстоятельства, покупка ОФЗ на текущих доходностях (они не компенсируют валютный и процентный риски, имея узкий спред к o/n ставкам) не представляет интерес (в январе рабочей идеей является формирование спекулятивной короткой позиции).

Выпуски ОФЗ-ИН также не интересны для покупки из-за их низкой реальной доходности (3,31% по размещаемым сегодня ОФЗ 52002), которая не компенсирует слабый эффект переноса валютного курса на потребительскую инфляцию (что связано с ухудшением покупательской способности населения), то есть держатели этих бумаг не в полной мере защищены от валютного риска.