Ситуация на мировых финансовых рынках пока остаётся стабильной, однако количество негативных новостей и факторов риска начинает зашкаливать. С треском вчера провалилось голосование в парламенте Великобритании по представленному Терезой Мэй проекту выхода страны из ЕС. Теперь, уже сегодня, будет решаться и судьба самой Мэй. Лидер лейбористов внес предложение о вотуме недоверия правительству Мэй и очередное голосование в парламенте состоится уже вечером. В случае, если большинство Палаты Общин проголосует против правительства Мэй, консерваторы должны будут либо сформировать новое правительство в течение 14 дней, либо объявить внеочередные выборы. В любом случае, цирк пока будет продолжаться, а судьба “Брекзита” теперь вообще непонятна. Меж тем, “шатдаун” в США бьёт новые рекорды. Инвесторов пока не сильно тревожат все эти политические риски, но в ближайшие дни что-то может выступить в качестве негативного драйвера для снижения всех рынков акций.

Сводный индекс азиатского региона сегодня завершил день почти нейтрально благодаря китайским индексам, которые сумели показать небольшой рост. Народный Банк Китая на этой неделе вкачал в финансовую систему уже почти 100 млрд. долларов, но это лишь временно стабилизировало ситуацию. Биржевой индекс Японии по итогам дня потерял 0.5%. На европейских площадках пока царят нейтральные настроения, а биржевой индекс Великобритании снижается на скромные 0.5%. Фьючерсы на Америку торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Пока мы видим полное игнорирование негативных новостей.

Российский фондовый рынок тоже дрейфует вблизи вчерашнего закрытия. Рублёвый индекс Московской биржи теряет 0.2%, сползая до 2435 пунктов, а валютный РТС показывает нулевое изменение, вцепившись в рубеж 1145 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка, но им, даже после неплохого финансового отчёта, пока не удаётся пробить очень важный технический уровень сопротивления на отметке 200 рублей. Бумаги Магнита с начала текущего года тоже выглядят значительно лучше рынка, но и они подходят к техническому сопротивлению 4000 рублей. Продолжаются покупки в секторе электроэнергетики, который вполне может стать лучшим в этом году.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

На фоне позитивных новостей из Китая индекс промышленных металлов сегодня прибавляет ещё 0.7%, цены на медь растут на 0.8%. Цена тройской унции пока консолидируется в районе 1290$, без существенных изменений. Котировки нефти марки Brent снижаются на 0.5%, но держатся выше 60$ за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный для нефтяных котировок сюрприз.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня укрепился ещё на 0.5%, достигая 66.75. На рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Индекс доллара прибавляет почти 0.3%, достигнув 95.7 пункта. Британский фунт в паре с долларом вчера резко провалился на 1.5%, но позже отыграл все позиции. Сегодня фунт, как и европейская валюта, теряют по 0.3% к доллару.

ПРОГНОЗ

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Дальнейшая динамика рынков акций вновь будет зависеть от исхода голосования в парламенте Великобритании. Также инвесторы будут резко реагировать на выходящие в США квартальные отчёты компаний.