• Российский фондовый рынок в 2019 г.: защищенный от внешних потрясений, он по-прежнему привлекателен за счет высокой доходности, выкупа акций и низкой оценки. В течение 2018 г. мировые фондовые рынки находились под давлением, тогда как российский рынок акций чувствовал себя довольно уверенно в сопоставлении с EM-аналогами. Индекс MSCI Russia опередил сводные индексы MSCI EM и MSCI World на 11% и 6% соответственно. Если рассматривать динамику отдельных секторов, то в завершившемся году нефтегазовый сектор был бесспорным лидером, тогда как финансовый и потребительский сектора оказались явными аутсайдерами. Макроэкономическая стабильность, благоприятная ситуация на нефтяном рынке и высокая дивидендная доходность акций – вот ключевые факторы, обеспечившие устойчивость российского рынка в 2018 г. Влияние этих факторов, как мы полагаем, сохранится и в 2019 г.

• Сравнительная оценка предполагает рост на 7-10%. Несмотря на опережающие темпы роста в 2018 г., российский рынок по-прежнему торгуется с большим дисконтом в 9% по среднему значению P/E за последние 10 лет. При этом индексы MSCI World и MSCI EM имеют премию в 1-2% к среднему значению P/E за 10 лет. Таким образом, с технической точки зрения российский рынок должен подрасти еще на 7-10%, чтобы сравняться с EM-аналогами по данному параметру. Методологии оценки, основанные на фундаментальных факторах, предполагают потенциал роста от 17 до 36%.

• Дивиденды остаются основным драйвером реализации потенциала роста. Наступивший год, как ожидается, вновь будет сильным с точки зрения дивидендов благодаря совокупности ряда благоприятных факторов, включая сильные финансовые показатели экспортных секторов на фоне высоких цен на сырьевые товары, а также постепенное увеличение коэффициента выплаты дивидендов. При номинальной дивидендной доходности в 2018П на уровне 6,8% (с коррекцией на волатильность котировок акций – 5,4%), российский рынок обладает бесспорным преимуществом перед конкурентами в 1,6-4,5% (1,4-3,8%, соответственно).

• Обратный выкуп акций – легко прогнозируемый возврат на капитал. Российские компании укрепляют свою инвестиционную привлекательность не только благодаря привлекательной дивидендной политике, но и за счет обратного выкупа акций. В 2018 г. ряд эмитентов одобрили привлекательные программы обратного выкупа акций, что позволило им ограничить риски для акций и предоставить акционерам дополнительную возможность получения возврата на вложенный капитал. Мы считаем, что все большее число российских компаний начнут или продолжат реализовывать программы обратного выкупа акций, поддерживая таким образом стоимость ценных бумаг, а также эффективно генерируя легко прогнозируемую доходность для миноритарных инвесторов.

• Макроэкономические условия. Мы ожидаем ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 г. на фоне умеренного роста бюджетных расходов, результатом чего в итоге станут сдержанные темпы экономической активности, ограниченный рост прибылей, особенно российских компаний. Динамика потребительских цен будет неоднородной: инфляция ускорится до 5,5% в 1К19 из-за повышения ставки НДС, но составит 4,7% к концу текущего года. Следует также отметить весьма ограниченный потенциал для укрепления курса национальной валюты (средний прогнозируемый курс руб./долл. составит, по нашим оценкам, 65,5). Это благоприятно для отраслей, ориентированных на экспорт, что укрепит позиции российских акций с точки зрения привлекательной дивидендной доходности при низкой рыночной оценке. Рост ВВП в реальном выражении прогнозируется на уровне 1,8% в 2019 г. при среднегодовой цене нефти Brent на уровне 70 долл./барр.