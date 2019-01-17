Президент России Владимир Путин заявил вчера, что ММК должна, наряду с правительством профинансировать расселение жителей дома, пострадавшего в результате взрыва газа в Магнитогорске в декабре прошлого года. По его приблизительной оценке, общая стоимость должна составить 1.3 млрд руб. ($20 млн).

Наше мнение. Нейтрально с точки зрения последствий для финансовых показателей ММК — даже полная сумма $20 млн составляет всего 2% от прогнозного свободного денежного потока за 2019.

Тем не менее, эта новость подчеркивает, что по запросу правительства компании в России могут нести расходы, не связанные с их предпринимательской деятельностью.