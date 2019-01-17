В среду российские суверенные евробонды вновь начали день с роста котировок. Внешний фон был неоднозначным: с одной стороны, отмечался рост спроса на рисковые активы, при этом цены на нефть утром росли, днем снижались, а по итогам торгов выросли до 61,3 долл./барр. С другой стороны, доходность UST10 днем поднималась до 2,74%, впрочем, это не оказало давления на российские бумаги. Значительная часть роста вновь пришлась на утро, а в течение дня изменения котировок были уже не столь значительными. В результате по итогам дня длинные бумаги подорожали на 0,3–0,5 п.п., а среднесрочные – на 0,2–0,3 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой, как и днем ранее, снизились еще на 3 б.п. Выпуск RUSSIA’47 показал результаты хуже других бумаг, прибавив лишь 0,1 п.п. от номинала, а его доходность остается чуть выше уровня 5,4%. Доходность выпуска RUSSIA’29 тем временем опустилась чуть ниже 4,7% – это новый минимум с начала августа. Пятилетний CDS-спред России сократился еще на 2 б.п. до 138 б.п.

Евробонды ГТЛК были лидерами рынка. В корпоративном сегменте также продолжился рост, однако, как и днем ранее, значительно подорожала только часть выпусков. Так, среди бумаг нефтегазового сектора вчера в лидерах были бумаги Газпрома – они подорожали на 0,2–0,5 п.п. и сейчас среднесрочные выпуски эмитента смотрятся дорого относительно других бумаг в секторе. Также отметим еврооблигации Газпром нефти, прибавившие 0,2 п.п. от номинала. Евробонды ЛУКОЙЛА и НОВАТЭКа в цене менялись слабо. Бумаги ВЭБа и суборды ВТБ подросли умеренно – на 0,2–0,3 п.п. от номинала, а среди бумаг Сбербанка ростом на 0,2 п.п. выделился только выпуск SBERRU’21 (YTM 4,7%). Бумаги металлургов заметно росли два дня подряд, но вчера их динамика была в целом сдержанной, рост в среднем составил лишь 0,1 п.п. от номинала. В то же время евробонды Норильского никеля прибавили по 0,2–0,3 п.п. от номинала. Бумаги VEON были в целом стабильны, а выпуск VIP’23 (YTM 5,9%) растерял прирост, аккумулированный в предыдущий день, и подешевел на 0,3 п.п. Продолжили заметно дорожать бумаги ГТЛК – плюс 0,4–0,6 п.п. от номинала, а с начала недели – плюс 1,1–1,4 п.п., и они являются лидерами среди корпоративных бумаг.

Сегодня внешний фон скорее позитивный: цены на нефть держатся на уровне 61 долл./барр., а доходность UST10 утром снизилась. Азиатские рынки сегодня в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.