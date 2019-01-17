Накануне рублю удалось обновить максимум более чем за месяц. Отечественная валюта укреплялась до 66,25 руб. в паре с долларом и, хотя в первые часы торгов в четверг скорректировалась (наряду практически со всеми валютами развивающихся рынков), однако весьма неохотно отдавала рубеж в 66,5 руб.

После провала во второй половине декабря начало года выдалось достаточно успешным для рубля. Нацвалюта укрепилась почти на 5% к доллару и на 5,4% к евро, а общая динамика за последний месяц к зарубежным валютам на внутреннем рынке также вышла в положительную зону. Удачному началу года рубль обязан прежде всего ценам на нефть. Так, котировки марки Brent с начала 2019 года прибавили уже более 13% в стоимости. В свете данной динамики укрепление рубля выглядит достаточно скромным.

Отыграть в полной мере рост нефтяных котировок при относительном затишье на геополитическом фронте в начале года рублю помешала главным образом общая слабая динамика валют EM к доллару. Так, среди основных валют на развивающихся рынках близкую к укреплению рубля динамику сумел продемонстрировать лишь южноафриканский рэнд, прибавивший с начала года более 4%. Динамика остальных валют EM оказалась и того скромнее. Индекс доллара к шести основным валютах на развитых рынках с начала года сохраняет небольшой плюс, прибавив за последнюю неделю порядка 0,7%. В частности, за последнюю неделю доллар укрепился ко всем валютам индекса за исключением британского фунта. Покупателей американской валюты не смущают ни приостановка деятельности правительственных учреждений в США, ни все более вероятное замедление темпов повышения ставки ФРС. Вероятно, влияние данных факторов нивелируется для доллара, прежде всего, сохранением относительной «мягкости» в действиях и риторике ЕЦБ и его представителей, а также фактическим отсутствием какого-либо прогресса в торговых отношениях США с их партнерами. Последний фактор заставляет беспокоиться инвесторов, прежде всего, за мировые рынки, и лишь в последнюю очередь — за экономику самих США.

Мы полагаем, что даже если пара доллар/рубль на какое-то время останется ниже 66,5 руб., укрепление рубля до 66 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках. В отсутствие таких драйверов возвращение доллара на уровень в 67 руб. в ближайшие дни представляется весьма вероятным сценарием.