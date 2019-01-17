После довольно внушительного технического отскока на всех фондовых рынках с начала текущего года, позитивные инвестиционные настроения начали угасать. С одной стороны, растут политические риски в ЕС и США, с другой – уже всё кричит о замедлении мировой экономики, но мировые регуляторы из последних сил пытаются стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Да, да, именно новые денежные вливания и привели к небольшому восстановлению рынков акций, но без новых “доз” рост опять начнёт сдуваться.

Самое интересное в том, что за первую половину января Банк Японии влил в финансовую систему почти 100 млрд. долларов, Народный Банк Китая вкачал более 130 млрд. долларов, и даже ЕЦБ, который, якобы, приостановил печатный станок, тем не менее, “напечатал” почти 35 млрд. в долларовом эквиваленте. На эту величину уже увеличился его баланс за текущий год. Как мы видим, гигантская сумма ликвидности почти в 260 млрд. долларов стала главной причиной стабилизации рынков, но дальше-то что? Такими темпами печатать всё время никто не будет, а ситуация в мировой экономике ведь только ухудшается, при этом ФРС каждый месяц изымает из финансовой системы почти по 60 млрд. долларов. Что такое валютный голод и сжатие ликвидности, мы видели в 4-м квартале прошлого года, когда все рынки акций просто рухнули. В общем, поддаваться эйфории и позитиву сейчас явно не стоит. Как только денежных «наркотиков» станет меньше, от позитива не останется и следа.

По итогам четверга сводный индекс азиатского региона потерял чуть менее 0.5%. Биржи Китая снизились на 0.7%, Гонконга – почти на 0.4%, а японский Никкей – на 0.2%. Зато фьючерсы на Америку торгуются сегодня в минусе почти на 0.7%. Очередную порцию риска для переговоров между Китаем и США привнесла сегодняшняя новость. Стало известно, что власти США завели уголовное дело на китайскую Huawei. Ее обвиняют в краже коммерческих секретов у американских компаний. По словам источников WSJ, расследование находится на завершающей стадии и уже скоро могут быть выдвинуты обвинения. Если этот конфликт выйдет на новый уровень, это может стать большой угрозой для достижения перемирия в торговой войне с Китаем.

Российский фондовый рынок пока уверенно держится вблизи достигнутых высот, но наметившееся продажи в акциях компаний-экспортёров могут очень быстро всё испортить. По-прежнему лучше рынка с начала текущего года выглядят акции Магнита, Сбербанка, Мосбиржи и сектора электроэнергетики. А вот бумаги Газпрома, Лукойла и Роснефти продолжают уже не первый день сползать вниз. Русал на позитивных новостях из США прибавляет почти 3.5%, но покупать его мы не советуем, слишком высоки политические риски. Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня торгуется с потерями порядка 0.15%, удерживаясь в районе 2430 пунктов, при этом валютный РТС теряет почти 0.2%, сползая до 1150 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. С открытием торгов в США негативная динамика по российским акциям может немного усилиться. Шатдаун в США пока продолжается, но как только Трамп договорится с демократами по бюджету, мы увидим финальный задёрг вверх по всем биржевым индексам.