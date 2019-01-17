Российский рубль в среду торгуется с понижением в парах с иностранными валютами. Доллар США к настоящему времени дорожает на 0,4% и оценивается в 66,61 руб. Евро поднимается на 0,4% и стоит 75,90 руб. Курсы Центробанка РФ на завтра, 18 января, снижены для доллара США и евровалюты, до 66,44 руб./USD (-32 копеек) и 75,63 руб./EUR (-50 копеек) соответственно.

Сектор нефти ушел в минор. Баррель североморского сорта Brent стоит $60,24 (-1,8%), легкая нефть WTI слабеет масштабнее, теряя более 2% ($51,48). Ключевые новости этой недели для сырья уже вышли, они учтены в ценах. До тех пор, пока баррель Brent остается в пределах краткосрочного «боковика» $59,50-62,50, нет смысла рассуждать о смене биржевых настроений.

Первый аукцион Минфина в 2019 году по размещению ОФЗ прошел более чем уверенно. Ведомство продало три выпуска гособлигаций, в результате чего привлекло всю запланированную сумму – 35 млрд руб. Мало того, что это максимум привлеченного капитала за последние шесть месяцев, так еще и спрос на бумаги оказался впечатляющим. Так, книга заявок на выпуски по 15 млрд руб. каждая оказалась переподписана в среднем в два раза, выпуск на 5,1 млрд руб. желало купить в три раза больше инвесторов, чем ожидал Минфин. Цены при этом были вполне конкурентоспособными.

Что это, чудо или удачное стечение обстоятельств? Скорее второе плюс немного расчета: Минфин не стал торопиться после новогодних каникул и взял паузу на оценку конъюнктуры, и это сработало. С одной стороны, на рынке стало чуть больше денег спекулянтов, с другой – геополитический и экономический фон в отношении РФ сейчас выглядят сглаженными, спокойными. Это делает локальные покупки ОФЗ — тот же хорошо забытый carry trade – выгодными.

Однако эта ситуация пока не выглядит тенденцией. Эффект от спроса инвесторов на ОФЗ, который наблюдался накануне, полностью исчерпан. Российская валюта остается почти незащищенной перед просадкой нефтяных котировок, потому что в данном случае поддержка от налогового периода будет малозаметной. Доллар США закроет торги четверга в коридоре 6,45-66,95 руб., евровалюта завершит день в границах 75,50-76,50 руб.