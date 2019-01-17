Компания Alcoa отчиталась за четвертый квартал 2018 года прибылью в $43 млн. Значительно сократились темпы роста выручки из-за падения цен на рынке металлов.

Выручка увеличилась на 5,4%, до $3,34 млрд, тогда как год назад прибавила свыше 25%. Во многом это объясняется падением цен на алюминий на 20% за 2018. Акции Alcoa за это время и вовсе обвалились более чем на 50%. Компания могла бы стать одним из главных бенефициаров санкций в отношении Русала, но неопределенность по поводу вывода из-под них российской компании продолжает оказывать негативное влияние на бизнес американского конкурента. Потенциальное снятие санкций способно привести к дальнейшему снижению цен на алюминий. Также стоит отметить и общий негативный фон на рынках металлов из-за рисков замедления мировой экономики.

Сектор сырья и материалов в целом испытывает давление на выручку и маржинальность, эта тенденция может сохраниться и в течение нынешнего года. Дополнительным негативным фактором выступает сильный доллар. Мы ожидаем снижения выручки Alcoa до 10% в 2019-м. Тем не менее текущие уровни котировок по сектору в целом и цена акций Alcoa выглядят привлекательными, поэтому рост акций возможен в случае уменьшения опасений относительно замедления мировой экономики. Также стоит отметить усилия компании по снижению долговой нагрузки и улучшению операционной эффективности. Отношение EBITDA к процентным расходам выросло с 16,3 до 19,6 по сравнению с четвертым кварталом 2017-го.