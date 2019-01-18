На глобальных рынках сохраняются умеренно-оптимистичные настроения. Тема торговых противоречий США-Китай на протяжении последних недель дает надежду на некоторое улучшение ситуации – к недавним переговорам, которые стороны обозначили как весьма продуктивные (правда, в чем конкретно они выражаются, инвесторам разъяснено не было) добавились комментарии в WSJ со ссылкой на свои источники, согласно которым «власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары как способ успокоить рынки, а также как средство Пекину для стимула пойти на более глубокие уступки в торговой войне». До окончания временного «перемирия», заключенного между сторонами на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, остается чуть более месяца, в которые крайне желательно для сохранения риск-аппетита будет увидеть направленные шаги сторон по заключению торговой сделки.

Фондовые рынки продолжают постепенное движение наверх — американские фондовые индексы в четверг прибавили еще 0,7-0,8%, а индекс S&P 500 достигал отметок в 1630-1640 пунктов. В то же время говорить о безоблачных перспективах рисковых активов не приходится. Напомним, что вот уже почти четыре недели как в Штатах наблюдается частичный шатдаун. Вчера по этому поводу высказался представитель МВФ Д.Райс, заявивший, что «чем дольше длится пауза в работе властей, тем сильнее она скажется на экономике», и призвавший Конгресс и исполнительную власть к сотрудничеству и поиску компромисса. Оценки различных финансовых институтов относительно влияния шатдауна на темпы роста американской экономики расходятся, но общая идея о том, что сохранение текущей ситуации на протяжении еще нескольких недель может повлечь за собой некоторый пересмотр ожиданий по темпам роста экономики в негативную сторону, а также как минимум жесткие комментарии от рейтинговых агентств, кажется вполне разумной.

Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал позитивную динамику, а индекс Мосбиржи в очередной раз приблизился к отметке в 2450 пунктов. Учитывая общее улучшение аппетита к риску, вероятность преодоления данного рубежа возрастает, и при таком сценарии следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов.