В условиях разнородного внешнего фона общее направление в динамике основных рисковых активов на глобальных рынках вчера также отсутствовало. Что касается рынка акций, за пределами США существенных изменений не произошло, в то время как индекс S&P 500 поднялся на 0,8%. Поначалу аппетит к риску на американском рынке поддержала сильная макроэкономическая статистика: более сильные, чем ожидалось, данные опроса ФРБ Филадельфии о состоянии дел в обрабатывающей промышленности и показатели первичных обращений за пособием по безработице сгладили опасения инвесторов относительно потенциального замедления роста экономики США. Росту котировок способствовала и новость о том, что США рассматривают возможность снижения пошлин на импорт товаров из КНР с целью успокоения рынков. Однако эта поддержка оказалась непродолжительной, сойдя на нет после того как представитель Минфина опроверг информацию о том, что ведомство рассматривает такую возможность.

Главной новостью валютного рынка вчера стало укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран на фоне сильной макроэкономической статистики из США. Однако в конечном итоге индекс доллара закрылся на прежних позициях, отчасти из-за резкого укрепления британского фунта стерлингов. Последний прибавил 0,8% на ожиданиях участников рынка, что Великобритания сможет избежать жесткого сценария выхода из ЕС. Валюты развивающихся стран в целом ослабли к доллару на 0,1–0,6%, за исключением индийской рупии, укрепившейся на 0,3%, и рубля, который закрылся практически без изменений. Нефтяные котировки также почти не изменились: цена Brent за день снизилась всего на 0,2%. Тем временем доходности казначейских обязательств США повысились на 2–4 бп на фоне дальнейшего подъема на американском рынке акций и оптимистичных комментариев вице-председателя ФРС Рэндала Куорлза. Последний подчеркнул фундаментально сильное состояние экономики страны, охарактеризовав низкий уровень инфляции и высокие показатели рынка труда как позитивные факторы. В то же время Куорлз признал, что в настоящий момент среди участников рынка преобладает пессимизм в отношении перспектив роста мировой экономики. Комментируя уровень финансовой стабильности, чиновник заявил, что риски в этой сфере остаются умеренными. В свою очередь президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс повторил тезис, ранее озвученный другими представителями ФРС, о том, что Федрезерв может позволить себе подождать с пересмотром процентных ставок.

Как уже упоминалось выше, рубль по итогам вчерашних торгов существенно не изменился, закрывшись на отметке 66,32 относительно доллара. Таким образом третий день подряд рубль продемонстрировал один из лучших результатов среди валют развивающихся стран.