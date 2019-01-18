Перед переговорами с КНР, которые состоятся в конце января, биржи США снова выросли по итогам торгов в четверг после снижения на отчётности Morgan Stanley в начале сессии.

Индекс S&P 500 увеличился до 2635,96 (+0,8%) на широкой основе по всем секторам, хотя на хрупком фундаменте. Лучше рынка были секторы сырья и материалов, ТЭК, промышленности, здравоохранения.

Бумаги DowDuPont, Caterpillar, Boeing, Nike выросли на +1,8% и более; United Technologies, 3M, Goldman Sachs, Merck, Pfizer и McDonald’s — на 0,85% и выше. Это увеличило индекс Dow 30 +0,7% до 24370,10.

О широкой основе для роста свидетельствует то, что число выросших бумаг на Nyse вчера втрое превышало количество упавших, их объём — в 2,8 раза, а аналогичный показатель на Nasdaq по объёму торгов равнялся 2,6.

График S&P шагом день на 0,3% превысил среднюю за 50 дней впервые с декабря. Индекс увеличился третий день подряд после двухдневного снижения, перед которым был 4-дневный рост. Это позволило вернуться до отметок первой декады предыдущего месяца.

Рост биржи обусловлен ожиданиями по новому раунду американо-китайских переговоров в конце января. На это указывает, в частности, состав лидеров повышения. В секторе промышленности на +1,8% увеличился подындекс капитальных товаров. В сфере IT +1,1% прибавили бумаги полупроводников. Из финансовой отрасли на +0,9% выросли банки. Сегмент товаров длительного пользования и одежды подорожал на +1,4%, подындекс автомобилей и автозапчастей – на +1,3%.

По статистике из Китая предполагается замедление его экономики до +6,3%, и инвесторы считают, что это вынудит Пекин на уступки. Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ прилетает в Вашингтон 30 и 31 января на встречи с министром финансов и представителем по внешней торговле США. Хрупкость фундамента под повышением бирж заключается в том, что неизвестно, можно ли верить статистике из КНР, и что "шатдаун" продолжается.

После завершения сессии в четверг по Netflix наметилась фиксация прибыли, при которой можно было увидеть бумагу около $339,7. Число абонентов компании за год выросло на +28% до 139,3 млн со 110,6 млн. Но прибыль в квартал уменьшилась до $134 млн со $186 млн (-28%); и отток свободных денег возрос в 2,5 раза до $1,32 млрд с $524 млн в том же квартале годом ранее.

Статистика по макроэкономике США преподнесла пару приятных сюрпризов. Первичные заявки на пособие по безработице уменьшились до 213 тысяч с 216 тысяч вместо ожидавшегося роста до 221-й тысячи. Индекс ФРБ Филадельфии вырос до 17,0 с 9,1, тогда как в прогнозе было только до 10,5. Сегодня выйдет предварительное значение мичиганского индекса потребительского доверия за январь, предполагается снижение до 97,0 с 98,3.

Пока значительной части госсектора в Америке запрещён доступ к электронной почте. Глава Соединённых Штатов направил конгрессвумен, попросившей об отмене устного послания конгрессу, ноту об отмене её поездки к американским военным в Афганистане. И переговоры по возобновлению работы федеральной власти приостановились.