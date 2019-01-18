Накануне американские биржевые индексы закрыли очередную торговую сессию уверенным ростом. Оптимизма инвесторам добавил Министр финансов США Стивен Мнучин. Как сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники, Мнучин изучает возможность отмены части или всех пошлин на китайские товары, чтобы успокоить финансовые рынки. Самое интересное в том, что официальный представитель Минфина опроверг сообщение, но позитивный “осадочек” на рынках остался. Если честно, попахивает каким-то лживым вбросом, для манипуляции рынком, поскольку Трамп придерживается абсолютно другого взгляда, да и о подобных вещах он обычно сам пишет в Твиттере. В любом случае, скоро всё станет ясно, так как следующий раунд переговоров состоится уже 30 января.

Оптимизм из США докатился и до Азии. Последний торговый день недели сводный индекс азиатского региона закрыл в плюсе почти на 1.2%. Все биржи Китая, Гонконга и Японии прибавили чуть более 1%. Старт сегодняшних торгов на европейских площадках прошёл тоже с повышением около 1%. Поддерживают сейчас фондовые рынки и неплохие отчёты компаний, а также ликвидность, которую вкачали в финансовую систему Банк Японии, Народный Банк Китая и ЕЦБ. Совокупно эти три регулятора за первую половину января влили рекордный объём ликвидности, почти 250 млрд. долларов. Вот на этом и растём.

Российский фондовый рынок тоже на позитиве. Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня торгуется в плюсе на 0.6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Продолжается уверенный рост в акциях Московской биржи, Магните и Сбербанке. Почти на 2.5% сегодня растут и ВТБ с Яндексом. Около 0.9% прибавляет сектор электроэнергетики.

Индекс промышленных металлов подрастает на 0.5%, цены на медь прибавляют 0.7%, палладий опять взлетает на 2% и уверенно держится выше золота, достигнув почти 1415$. Цена тройской унции теряет 0.5%, отступая до 1285$. Котировки нефти марки Brent растут на 0.7%, осваивая уровень 62$ за баррель.

Рубль в паре с долларом в первой половине дня укрепился на скромные 0.25%, достигнув отметки 66.4. На рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной. На рынке евроблигаций наблюдается хороший спрос. Индекс доллара прибавляет почти 0.1%, карабкаясь на планку 95.77 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар торгуется без изменений, оставаясь на уровне 1.14.

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Важных новостей на сегодня нет. Частичная фиксация прибыли может начаться ближе к закрытию.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Уже не первую неделю мы наблюдаем новый торговый диапазон с границами 2300-2450 пунктов, и шансы на выход из него наверх пока сохраняются. До исторического максимума индексу Московской биржи осталось менее 2%.