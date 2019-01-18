Новогодние праздники завершились, и тем, кто только вернулся из отпуска, самое время включиться в торги. Новая неделя даст массу возможностей для заработка.

В понедельник, 21 января, в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, американские биржи будут закрыты. Рано утром Китай опубликует данные по темпам роста ВВП в четвертом квартале, объемы промышленного производства за декабрь, а также данные по безработице. Согласно ожиданиям рынка, темпы экономического роста в КНР снизятся до 6,4% в годовом выражении и 1,5% в квартальном выражении. Рост промышленного производства в декабре сократится с 5,4% до 5,3%. Ухудшение статистики может вызвать волатильность на товарно-сырьевых рынках, так как Китай является крупнейшим потребителем сырья, а также привести к снижению азиатских фондовых индексов.

Во вторник, 22 января, Великобритания представит данные по заработной плате. После провала законопроекта Терезы Мэй по выходу из ЕС статистика временно утратила свой вес и ее значимость снизилась. Ждать резких движений от фунта после публикации не стоит. Вечером данные по продажам на вторичном рынке жилья представят США, по итогам декабря ожидается снижение, что может незначительно ослабить доллар.

В среду, 23 января, в центре внимания канадский доллар, который пока временно корректируется вниз. Страна опубликует данные по розничным продажам за ноябрь, ожидается рост. Этот факт позволит канадцу вернуться к росту, пара американский доллар/канадский доллар может опуститься ниже уровня 1,319. Кроме того, поддержку валюте окажут растущие цены на нефть.

В четверг, 24 января, решение по процентной ставке объявит ЕЦБ. Неожиданностей не будет, регулятор не планирует повышать ставку раньше середины года. Фактически на этой встрече инвесторы будут ждать подтверждения намерений регулятора. До заседания будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь. Ожидается рост активности. В этой связи во второй половине недели евро может усилить восходящую динамику, пара евро/доллар способна вернуться в район 1,145.

Пятница, 25 января, будет достаточно расслабленной. Из важной статистики стоит отметить данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за декабрь. По ожиданиям рынка, темпы роста незначительно снизятся. Таким образом, в конце недели евро в паре евро/доллар может одержать новую победу над долларом.

Рублевые пары с большой долей вероятности проведут следующую неделю в «боковике». Поводов для падения у рубля нет, как и поводов для роста. Интервенции ЦБ РФ пока незначительны, цены на нефть пробивать максимумы и минимумы не планируют, да и в геополитическом плане пока важных новостей нет. По нашим прогнозам, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 65,7-67,2 руб. за доллар, а пара евро/рубль – в коридоре 74,8-76,0 руб. за евро.