Данные платежного баланса за 2018 г. отразили ухудшение динамики ряда показателей во второй части 2018 года. Рост несырьевого экспорта замедлился до 7% г/г в 2П18, включая ухудшение динамики физ. объемов с июля 2018 г. В результате, рост общего экспорта за 2018 г. был на 76% обеспечен ростом сырьевых доходов. Сокращение импорта на 2% в 2П18 созвучно опасениям по поводу динамики внутреннего спроса. Что касается капитального счета, то если в предыдущие годы чистый отток капитала был в основном связан с погашением внешнего долга, то в 2018 г., по нашей оценке, на погашение долга пришлось всего $35-40 млрд из чистого оттока в $68 млрд, что и стало причиной уязвимости валютного рынка.