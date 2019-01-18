Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся рабочей неделе вырос, продолжая тенденцию, наметившуюся с начала года. В результате доллар и евро обновили минимальные уровни с середины декабря прошлого года – немного выше 66 и 75 рублей, соответственно.

Растущая цена на нефть продолжила поддерживать курс российской валюты. Спрос на рублевый госдолг проявился на трех аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ, которые были размещены с переподпиской более чем в 2 раза. Общий спрос на рисковые активы на глобальных рынках также поддерживал спрос на рубли.

В результате доллар к вечеру пятницы снижался за неделю на 60 копеек, до 66,2 рубля, евро – на 1,5 рубля, до 75,2 рубля.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ И АППЕТИТ К РИСКУ

Валюта РФ начала неделю легким ослаблением к основным резервным валютам на фоне локального ослабления аппетита инвесторов к рисковым активам.

Этому способствовали слабые показатели внешнеторгового оборота Китая, просигнализировавшие о рисках замедления экономики страны и как следствие – мировой. По официальным данным, объем экспорта из Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Рынок нефти на этом фоне демонстрировал неуверенную динамику около психологически значимого уровня поддержки 60 долларов за баррель марки Brent, что добавило давления на стоимость российских активов.

Однако восстановление нефтяных цен – они понемногу перевалили чрез психологически значимый уровень 60 долларов за баррель и пошли вверх — поддержало курс рубля. Поддержка "черному золоту" в свою очередь пришла от данных о снижении числа нефтяных установок в США за прошлую неделю на четыре штуки, до 873 единиц. Об этом сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

Начало налогового периода января в РФ также оказывало поддержку российской национальной валюте.

В середине недели рубль оперся на данные трех аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. Ведомство на первых в 2019 году аукционах по размещению облигаций продало в полном объеме все предложенные бумаги на 35,1 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе более чем в 83 миллиарда рублей.

Кроме того, поддержка российским активам и рублю, в частности, пришла от ослабления санкционных рисков.

В ночь с четверга на пятницу истек срок, в который минфин США пообещал конгрессу вывести компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из-под американских санкций. Глава минфина США Стивен Мнучин ранее в январе подтвердил планы снять санкции с этих компаний.

Палата представителей США в четверг приняла резолюцию с осуждением действий американской администрации, связанных со снятием санкций с En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Однако документ носит исключительно формальный характер и не имеет юридической силы, так как ранее такая же резолюция в сенате США не набрала необходимого количества голосов.

За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, необходимы были голоса 60 сенаторов.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел, уверенно укрепляясь, на фоне роста нефтяных котировок в район 63 долларов за баррель сорта Brent – максимума с 7 декабря прошлого года.

Возобновление 15 января Центробанком РФ покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не принесло сюрпризов. Ежедневные покупки на 15,6 миллиарда рублей (около 235 миллионов долларов) не делают погоду на рынке при ежедневном обороте более 2 миллиардов долларов расчетами «завтра».

В итоге рубль может продолжить укрепляться, а доллар уйдет ниже 66 рублей. Пик налогового периода января поможет ему в этом.