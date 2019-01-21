На позапрошлой неделе мы наблюдали коррекцию нефтяных цен от отметки 62 доллара (Brent), а на прошлой неделе нефтяные цены снова продолжили свой рост, что благотворно отразилось на российском фондовом рынке. За неделю котировки акций компании Магнит выросли на 8,5%, акций Мосбиржи и Сбербанка об. на 6%.

Мы уже указывали в одном из предыдущих комментариев, что «индекс развивающихся рынков от компании MSCI (EEM) пробил наверх понижательный тренд, начало которого было положено в апреле». Следовательно, агрессивная игра на понижение потеряла актуальность. С технической точки зрения, торговый сигнал для игры на понижение есть только в акциях «Норильского Никеля». В акциях Сбербанка (об) таких сигналов нет, и они могут спокойно вырасти в район 220-222 (минимальная техническая цель роста 216,5).

Близость индекса Мосбиржи к историческому максимуму 2501,78 еще не повод открывать игру на понижение, потому что, если цена нефти закрепится выше 62 долларов, «нефтебыки» продолжат толкать ее в сторону 65 долларов. Станы ОПЕК постепенно сокращают свою добычу, и этот факт нивелирует рост производства сланцевой нефти в США.

Сейчас опасность для нашего рынка исходит не столько от нефтяного рынка, сколько от фондового рынка США. Наверное, большинство инвесторов осознает, что на подходе к уровню 2800 по индексу S&P-500 сопротивление «медведей» будет усиливаться. С небольшими приостановками индекс S&P-500 растет с 26 декабря прошлого года.

Инвестор-гуру Джим Крамер из CNBC считает, что неделя настолько насыщена квартальным отчетами, что может свести инвесторов с ума. Отчетность представят 60 компаний из состава индекса S&P-500. В целом ожидания по отчетности оптимистичны, но есть отдельные моменты, которые могут испортить настроение. В понедельник рынки США закрыты на праздник, поэтому большое количеств отчетов «спрессовано» в четыре торговых дня. Испортить настроение во вторник может квартальная отчетность Johnson & Johnson. Напомню, что в начале 2018 года суды США присудили крупные компенсации людям, заболевшим раком из-за использования детских присыпок с канцерогеном производства этой компании. Этот скандал мог повлиять на доходы компании.

Среди событий, которые могут повлиять на настроения нашего рынка, отмечу Давосский форум. В этом году он пройдет с 22-го по 25 января. В этом году на форуме будет мало мировых лидеров, и состав российской делегации будет чисто номинальным. Тем не менее, новости по поводу торговых переговоров между Китаем и США вполне могут просочиться (от делегации Поднебесной). Во вторник Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь, а США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. В среду главным событием станет оглашение решение по процентной ставке Банка Японии.