Рынок акций РФ и рубль в понедельник в начале дня укрепятся на позитивном внешнем фоне. Уверенный рост азиатских площадок и стоимости нефти марки Brent способен поддержать отечественные индексы.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник торговая активность на глобальных рынках может быть невысокой – американские торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием в Штатах Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Он напоминает, что уже с завтрашнего дня в Давосе стартует ежегодный экономический форум, новости с которого также могут оказываться в центре внимания инвесторов.

В начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1150 пунктов указывает на возможность укрепления восходящего тренда, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Перспектива нового раунда переговоров между США и КНР по торговым вопросам, возможность увеличения импорта Китаем американских товаров, о которой, как сообщается, упоминалось в рамках переговоров, а также опубликованные сегодня данные по промпроизводству в КНР лучше прогнозов способствовали сохранению оптимизма на азиатских фондовых площадках", — добавляет он.

"Сегодня поддержку рублю будут оказывать растущие нефтяные котировки, а также закрывающиеся в плюсе азиатские рынки", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,65-66,85 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые рынки США в пятницу выросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу развития торговых отношений с Китаем.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут после выхода данных по ВВП Китая. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,21-0,54%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,38%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,29%, японский Nikkei 225 вырос на 0,54%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 62,91 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,35% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,138 доллара против 1,1371 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу вырос, обновив максимумы с октября по индексам Мосбиржи и РТС, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,06%, до 2473,61 пункта, индекс РТС — на 1,67%, до 1176,42 пункта. Оба индекса закрыли торги на максимумах с октября.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 10 копеек – до 66,28 рубля, евро — на 30 копейки, до 75,29 рубля, следует из данных Московской биржи.