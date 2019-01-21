Спрос крупных компаний на ликвидные активы в начале года, отчётность банков, презентация новинки Nike и две сенсации – назначение переговоров США и КНР на 30-31 января и обновление доктрины противоракетной обороны США впервые с 2010 года – увеличили основные фондовые индексы на минувшей неделе.

Dow 30 вырос на +3,0% в неделю — до 24706,35 пункта; S&P 500 повысился на +2,9% до 2670,71. Цена золота упала до $1283 после выхода индекса Мичиганского университета. Цена нефти выросла до $63 на ускорении падения числа буровых до максимума за 3 года.

Противники активных покупок американских бумаг на этих уровнях могут посмотреть на динамику United Technologies и Boeing на ожиданиях и сразу после того, как 17 января США впервые с 2010 года обновили концепцию ПРО, или на динамику сектора IT, или рост индекса на широкой базе по соотношению повышающихся и падающих выпусков после назначения переговоров США и КНР на 30-31 января.

Для графика S&P 500 шагом день период с мая 2018-го по начало января 2019-го напоминает время с января по август 2011 с коэффициентом взаимосвязи 69,5%. Значит, в начале года были риски снижения к 2400 пунктам, но раз дальнейшего падения не последовало, то теперь возможно некоторое смягчение волатильности и рост S&P 500 к уровням около 2750, конечно, после того, как биржа учтёт провал переговоров по полному возобновлению деятельности федеральной власти в США.



