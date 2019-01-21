Аппетит к риску на глобальных рынках на прошлой неделе вновь был высоким. Активно росли индексы акций и котировки нефти. Кроме того, повысились доходности казначейских облигаций США (ставки по 10-летним обязательствам выросли на 10 б.п., до 2,8%). Спреды по долговым бумагам развивающихся рынков сужались, как следствие, индексы EMBI+ и CEMBI прибавили 0,9% и 0,5% соответственно. Аналогичные индексы российских бумаг, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, выросли на 0,5% и 0,7%.

Рублевый долговой рынок получал поддержку со стороны роста котировок облигаций развивающихся стран, а также от укрепления рубля и роста котировок нефти. Аукционы по размещению госбумаг прошли с переподпиской, хорошие результаты аукциона стали драйверами роста котировок на вторичном рынке. Кривая ОФЗ за неделю снизилась еще на 4-15 б.п., индексы ОФЗ и корпоративных облигаций, рассчитываемые МосБиржей, прибавили 0,5% и 0,1% соответственно.

На фоне роста аппетита к риску и сохранения рыночных ожиданий, связанных с тем, что ФРС не изменит ставку в этом году, приток средств в облигации развивающихся рынков продолжился. При этом потенциал для дальнейшего сужения спредов еще присутствует, что делает привлекательным инвестирование в еврооблигации развивающихся стран.

На рублевом долговом рынке одной из основных тем остается динамика инфляции. На прошлой неделе представители Банка России отмечали, что эффект на инфляцию от роста НДС может оказаться более сдержанным, чем в первоначальном прогнозе. Таким образом, возросла вероятность, что текущий уровень ключевой ставки находится на локальном максимуме.