С наступлением новой рабочей недели инвестиционные настроения на мировых финансовых рынках немного ухудшились. Вышедший утром блок данных по экономике Китая практически по всем пунктам совпал с ожиданиями, но позитива это инвесторам не прибавило. Честно говоря, в правдивость вышедших данных верится слабо. Видимо, именно поэтому сводный индекс азиатского региона в первый торговый день закрылся в лёгком минусе. Около 0.5% потеряли биржевые индексы Китая и Японии, и почти нулевую динамику показал Гонконг.

В США сегодня выходной — День Мартина Лютера Кинга, поэтому биржи будут закрыты, а значит, сильных движений до конца дня ожидать не стоит. Фьючерсы на Америку на фоне продолжающегося “шатадауна” снижаются на 0.3%. На европейских площадках нет единой динамики. Биржевой индекс вГермании снижается на 0.5%, во Франции потери 0.2%, а вот в Лондоне отмечается рост на 0.2%. Что касается ситуации вокруг “Брекзита”, то вопросов остаётся больше, чем ответов. В ближайшие дни Тереза Мэй анонсирует новые поправки в проект выхода из ЕС, но понравится ли он всем пока никто не знает.

Ликвидность, хлынувшая на фондовые рынки в первой половине января, поддержала стоимость всех рисковых активов, но это похоже на технический отскок в рамках падающего тренда. Четыре недели подряд все фондовые рынки в мире росли, поэтому шансов на дальнейшее движение вверх не так много.

Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня показывает скромный рост, в пределах 0.2%, оставаясь у отметки 2480 пунктов, при этом валютный РТС держится на уровне пятничного закрытия, в районе 1175 пунктов.

Лучше рынка третью сессию подряд выглядят акции российских ретейлеров, особенно Магнита, прибавляющие ещё более 2%. Также сильно продолжают в последние дни смотреться бумаги Мечела, сегодня они взлетают ещё на 3%. В лидерах роста АФК Система – котировки подскочили на 5%. Банковский и металлургический сектора демонстрируют нейтральную динамику.

Индекс промышленных металлов на фоне явных сигналов о замедлении китайкой экономики вновь теряет около 0.7%. Цены на медь и алюминий просели почти на 0.9%. Цена тройской унции снижается на 0.15%, отступая до 1280$.

Котировки нефти марки Brent за прошедшую неделю выросли ещё на 3%, закрепившись выше 62$ за баррель. Сегодня по нефтяным фьючерсам динамика нейтральная.

Рубль в паре с долларом в первый торговый день недели снизился на 0.3%, до 66.45. На рынке ОФЗ хоть и наблюдаются небольшие продажи, в целом ситуация остаётся стабильной. Индекс доллара торгуется без изменений на 96 пунктах. Ключевая валютная пара евро/доллар всю неделю не демонстрировала существенных изменений, и сегодня продолжает дрейфовать в районе 1.137

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Важных новостей на сегодня нет.