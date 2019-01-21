В пятницу Tesla объявила о том, что сократит 7% персонала для оптимизации издержек, которая позволит продавать более дешевые автомобили. Одновременно с этим Илон Маск объявил о том, что чистая прибыль по итогам 4 квартала будет ниже, чем в 3 квартале. Таким образом, компания отчитается хуже консенсус-прогнозов, т.к. аналитики закладывали рост чистый прибыли. После таких новостей акции открылись падением на 7%, и просели ещё 6% в течение дня.

Несмотря на такое болезненное падение, инвестиционный кейс от этого не меняется. Tesla уже зарекомендовала себя как компания, которая очень гибко управляет штатом сотрудников. Это действительно имеет смысл, т.к. задача по запуску конвейерного производства, под которую набиралось много новых людей в прошлом году, выполнена. Если на момент старта приема предзаказов на Model 3 в компании работало чуть больше 13 тысяч человек, то в конце 2018 года штат составлял почти 50 тысяч человек.

Новость про чистую прибыль немного разочаровывает, однако ещё летом прошлого года, никто не ждал, что компания закончит второе полугодие с положительной чистой прибылью.

Наш взгляд на акции Tesla не меняется, и мы, после такой коррекции, более склонны увеличивать позицию, чем сокращать.



