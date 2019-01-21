В результате затяжного «боковика», длившегося с августа 2018 года, на дневном графике валютной пары USDRUB_TOM были сломаны все ближайшие тренды. Единственный однозначно живой тренд на паре – восходящий тренд декабря 2013 года (около 44,5 рублей). Но его дальняя расположенность скорее испугает, чем обрадует игроков на повышение.

Сейчас котировками правит тот самый «боковик» 2018 года, который со временем приобрел форму «треугольника». Котировки пытались пробить пик фигуры, но им это не удалось, что является верным признаком к развороту и может предвещать падение бумаг к дну первой волны «треугольника». Это дно сложно определить, но основная версия, что это дно 2018 года (55,5 рубля).

Приготовиться к скоростному спуску ко дну первой волны «треугольника» следует, если в ближайшие две-три недели бумаги пройдут вниз линии поддержки фигуры (около 65 рублей).

У владельцев долларов и долларовых активов еще есть время подумать, как оформить страховку от такого сценария. Она нужна каждому, кто хранит деньги в долларах, а цели финансового плана имеет в рублях.

Наиболее недорогой способ сделать такую страховку предоставляют фьючерсы и опционы. От роста доллара тоже можно ее «оформить», но, на наш взгляд, это пока не актуально.